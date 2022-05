Ubisoft annonce ses résultats pour l'exercice 2021-22

FY 2021-22

(en M€) Variation

publiée

vs. 2020-21 En % du net bookings total 12 mois

2021-22 12 mois

2020-21 Chiffre d’affaires IFRS15 2 125,2 -4,4% NA NA Net bookings 2 128,5 -5,0% NA NA Net bookings digital 1 665,7 3,5% 78,3% 71,8% Net bookings PRI 812,8 4,2% 38,2% 34,8% Net bookings back-catalogue 1 426,5 11,1% 67,0% 57,3% Résultat opérationnel IFRS 241,5 -16,6% NA NA Résultat opérationnel non-IFRS 407,6 -13,9% 19,1% 21,1%

Progrès significatifs sur les priorités stratégiques du groupe

Bâtir des franchises majeures

En 2021-22, les trois plus grandes marques d'Ubisoft ont généré chacune nettement plus de 300 M€ de net bookings

Assassin's Creed : le net bookings de la marque a presque doublé par rapport à 2019-20, la précédente année sans nouvel opus. Performance exceptionnelle d'Assassin's Creed Valhalla, avec plus de joueurs uniques en 2021-22 qu'en 2020-21

: le net bookings de la marque a presque doublé par rapport à 2019-20, la précédente année sans nouvel opus. Performance exceptionnelle d'Assassin's Creed Valhalla, avec plus de joueurs uniques en 2021-22 qu'en 2020-21 Far Cry : meilleure performance de l'histoire de la marque

: meilleure performance de l'histoire de la marque Tom Clancy's Rainbow Six : croissance du net bookings avec l'expansion de la marque par le lancement de Tom Clancy's Rainbow Six Extraction. Très bonne réception pour la roadmap de l'année 7 de Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Accroissement du profil récurrent de nos activités

Back-catalogue en croissance de 11,1%, représentant plus de 50% du net bookings pour la quatrième année consécutive

Poursuite de la transformation de l'organisation

Elargissement du Comité exécutif et nouvelle administratrice indépendante

Evolution du processus décisionnel d'allocation des capitaux avec de nouveaux leaders et un nouveau cadre pour la gestion des marques, de l'éditorial, des productions et des technologies

Attraction de nombreux talents de premier plan et retour de plus de 600 talents[1]

Progrès continus en matière de Diversité et d'Inclusion : les femmes représentent 25% de l'effectif d'Ubisoft contre 22% il y a deux ans. Forte représentation féminine aux postes de direction : 42% pour le Comité exécutif et 45% pour le Conseil d'administration[2].

Objectifs 2022-23

Croissance significative du net bookings et résultat opérationnel non-IFRS attendu à environ 400 M€

Yves Guillemot, Président Directeur Général, déclare

Mes premières pensées aujourd'hui vont aux plus de 1 000 membres de notre équipe ukrainienne. Je tiens à réitérer notre solidarité sans faille. Nous continuerons de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les soutenir dans ces temps extrêmement difficiles.

Les deux dernières années ont été intenses. Nous avons délivré le line-up de qualité le plus important de l'industrie malgré de nombreux challenges, notamment l'adaptation aux nouveaux modèles hybrides de production. En parallèle, nous avons poursuivi la profonde transformation de notre organisation afin d'être prêts à saisir les nombreuses opportunités d'une industrie en pleine évolution et afin de continuer à proposer des expériences enthousiasmantes aux joueurs. Nous avons nommé de nouveaux leaders à travers l'entreprise, élargi notre comité exécutif et continué à mettre en place une gouvernance de premier ordre. L'an dernier, nous avons accueilli plus de 600 talents qui avaient travaillé précédemment chez Ubisoft, reflétant la qualité de notre marque employeur. Nous avons également fait d'importantes additions à nos équipes, qu'il s'agisse de producteurs et de créateurs de renom ou d'experts hautement reconnus en matière d'intelligence artificielle et de programmation. Les femmes représentent désormais 25% de notre effectif total, et ont représenté un tiers de nos recrutements au cours des 12 derniers mois. Par ailleurs, nous avons une forte représentation féminine parmi notre leadership, avec 42% de femmes au sein du comité exécutif et 45% au sein du conseil d'administration[2]. Nous avons des projets ambitieux pour continuer à bâtir une organisation plus diverse et inclusive."

Frédérick Duguet, Directeur Financier, commente

Notre performance s'est appuyée cette année sur de nombreuses marques et contenus, qu'il s'agisse de nouveaux lancements ou des titres de notre back-catalogue, ainsi que sur notre capacité à tirer de plus en plus parti de la concurrence des plateformes grâce à des partenariats à forte valeur ajoutée. Nos trois plus grandes marques, Assassin's Creed, Far Cry et Rainbow Six, ont chacune réalisé nettement plus de 300 millions d'euros de net bookings, une première dans l'histoire d'Ubisoft, reflétant la performance exceptionnelle d'Assassin's Creed Valhalla, l'année record de Far Cry et l'expansion de l'univers de Rainbow Six.

En 2022-23, notre objectif est de renouer avec une croissance significative de nos revenus. Elle sera principalement tirée par un lineup diversifié de jeux premium, dont Avatar : Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids : Sparks of Hope et Skull & Bones, ainsi que d'autres titres enthousiasmants. Elle bénéficiera également de nos sorties Free-to-Play, basées notamment sur nos plus grandes marques."

Yves Guillemot conclut

Cette année, malgré de nombreux défis, nous avons progressé sur plusieurs de nos priorités stratégiques, à savoir la croissance de nos marques majeures, le développement d'une activité de plus en plus récurrente et la transformation profonde de notre organisation. En ces temps exigeants, nos équipes ont fait preuve d'une grande résilience. En tant qu'organisation, nous avons démontré que nous pouvions compter sur nos marques, notre production et nos technologies éprouvées, des actifs qui n'ont jamais été aussi forts à une époque où la valeur des actifs n'a jamais été aussi élevée.

Sur le plan technologique, nous avons continué de développer des capacités de pointe au service de l'expérience des joueurs, qu'il s'agisse de nos moteurs de premier rang que sont Anvil et Snowdrop, d'i3D.net, notre service d'hébergement de jeux vidéo en pleine expansion, ou d'investissements prometteurs dans le cloud computing avec Scalar, ainsi que dans le Voxel et le Web3.

Nous entrons dans une nouvelle phase pluriannuelle de croissance significative de notre net bookings, soutenue par la progression significative de nos investissements au cours des dernières années. Nous avons des plans ambitieux pour développer nos plus grandes franchises, avec notamment quatre jeux mobiles prometteurs en cours de développement, et pour élargir notre portefeuille avec de nouvelles marques ainsi que des marques puissantes de divertissement sous licence. Nous diversifions notre activité au travers de plus de modèles économiques, de plus de plateformes et en continuant à accroître la récurrence de notre profil. Ainsi, nous prévoyons une progression significative de notre résultat opérationnel à partir de l'exercice 2023-24."

Une organisation résiliante face aux défis

L'industrie a fait face à de nombreux défis ces deux dernières années. Les perspectives sont plus que jamais favorables, avec un marché qui ne cesse de s'étendre, la disparition progressive des barrières géographiques, de plates-formes et de modèles économiques, ainsi qu'avec de nouvelles ruptures technologiques prometteuses. Néanmoins, elles s'accompagnent d'une concurrence intense avec des attentes croissantes de la part des joueurs et une abondance de contenu de haute qualité.

Pour s'adapter à l'évolution continue de l'industrie et permettre à Ubisoft de saisir les opportunités de croissance majeures, nous avons mis en oeuvre la profonde transformation de notre organisation au cours des deux dernières années tout en nous concentrant sur le développement d'une culture plus inclusive (voir section suivante).

Simultanément, la crise Covid a entraîné des défis de production majeurs pour l'ensemble de l'industrie. Plus de 30 titres premiums ont été retardés au cours de la seule année calendaire 2021 et, bien que de nets progrès en termes de productivité soient en cours, chaque mois qui passe continue de voir des contenus majeurs reportés. Ces défis de production ont été exacerbés au cours des 12 derniers mois par The Great Reshuffle qui impacte toutes les industries à travers le monde.

Dans ce contexte, Ubisoft a été en mesure de proposer le line-up de contenus de qualité le plus important de l'industrie au cours des deux dernières années. Les joueurs ont pu vivre des expériences incroyables avec des titres récents tels que Assassin's Creed Valhalla, Far Cry 6, Immortals Fenyx Rising, Just Dance ou Riders Republic, ainsi qu'avec un large éventail de contenus et de services Live à travers notre catalogue. En 2021-22, pour la première fois dans l'histoire d'Ubisoft, nos trois plus grandes marques, Assassin's Creed, Tom Clancy's Rainbow Six et Far Cry, ont chacune généré nettement plus de 300 M€ de net bookings. Cela témoigne de la passion et du travail acharné de nos équipes, ainsi que de la résilience de notre organisation.

A court terme, nous nous appuierons sur les progrès déjà significatifs que nous avons réalisés dans la transformation de notre organisation. Bien que nous nous attendions à ce que les défis externes se poursuivent, nous avons travaillé sans relâche pour les atténuer. Grâce à un système de production en mode hybride de plus en plus robuste, nous nous rapprochons progressivement des niveaux de productivité que nous avions avant la pandémie.

La profonde transformation de notre organisation commence à porter ses fruits

Une Gouvernance de premier ordre

Nous avons nommé Claude France comme nouveau membre indépendant du conseil d'administration. Elle apporte son expertise en matière de technologie, notamment dans le domaine du cloud et des services en ligne, ainsi qu'une grande expérience des environnements multiculturels et internationaux. Avec cette nomination, qui est soumise à l'approbation des actionnaires, le Conseil aura à nouveau une majorité absolue d'administrateurs indépendants et une représentation féminine de 45%, conformément à notre engagement. Pour rappel, outre la présence d'un administrateur référent et de 3 employés au sein du Conseil, notre comité d'audit et notre comité de rémunération, de nomination et de la gouvernance sont totalement indépendants, et le comité RSE est dirigé par un administrateur indépendant.

Elargissement de notre Comité exécutif pour accélérer la transformation et la stratégie du Groupe

Notre profonde transformation se reflète notamment dans l'élargissement de notre Comité exécutif, annoncé aujourd'hui, avec un champ d'action plus large, incluant de nouveaux managers et de nouvelles prérogatives. Nous avons désormais une représentation féminine de 42%, conformément à notre engagement de créer une entreprise plus diversifiée.

Nomination de Marie-Sophie de Waubert au poste de SVP Studio Operations

Marie-Sophie de Waubert, forte de plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie du jeu vidéo, a été nommée SVP Studio Operations d'Ubisoft. Marie-Sophie sera responsable de la définition et de la mise en oeuvre de la stratégie des studios de production d'Ubisoft à travers le monde, afin de créer des jeux, technologies et services innovants et passionnants.

Evolution du processus de prise de décision pour l'allocation de capital de nos productions

Nous avons fait évoluer notre processus de décision pour l'allocation de capital de nos productions, avec une collaboration approfondie entre l'équipe Brand Portfolio Management (créée sous la direction de Sandrine Caloiaro), l'équipe éditoriale (sous la direction d'Igor Manceau) et l'équipe Production Project Management (sous la direction de Martin Schelling). Ces départements travailleront en proche collaboration avec les équipes de Marie-Sophie de Waubert. Ce nouveau cadre est destiné à :

Définir l'ADN et les opportunités de marché de chaque marque

Créer des expériences mémorables et durables qui répondront aux attentes croissantes des joueurs, notamment en matière d'expression personnelle et d'expériences sociales

Définir un nouvel ensemble global d'indicateurs clés de performance et de processus afin de garantir une prédictibilité encore plus grande de nos productions

Alignement des développements technologiques

En parallèle, il y a un an, nous avons créé le poste de VP Production Technology, avec le recrutement de Guillemette Picard. Cette démarche vise à assurer l'alignement de nos technologies, et à maximiser notre mobilisation sur les opportunités existantes les plus importantes et les avancées technologiques les plus prometteuses. Dans le cadre de ce processus, nous avons pris la décision de concentrer nos développements moteurs sur nos outils propriétaires leaders, Anvil et Snowdrop - et par conséquent de ne pas lancer de nouveaux projets sur Dunia - ainsi que sur le développement de notre technologie cloud-native, Scalar.

Refonte de notre organisation RH

En matière de ressources humaines, Anika Grant, notre Chief People Officer, et son équipe ont travaillé d'arrache-pied à l'évolution de l'organisation des RH et à la création d'un lieu de travail sûr, respectueux et inclusif pour tous chez Ubisoft. En parallèle, Raashi Sikka, VP Global Diversity & Inclusion, et son équipe se sont consacrés à l'intégration des pratiques de diversité et d'inclusion dans les politiques et processus d'Ubisoft, ainsi qu'à la mise d'un cadre de fonctionnement approprié pour les Employee Ressource Groups (ERG) du Groupe.

Comme dans d'autres secteurs et chez nos pairs, l'attrition a été un défi cette année. Malgré cela, nous avons continué à bénéficier d'une forte attraction. Ces derniers mois, nos équipes ont été renforcées de manière significative par des producteurs et des créateurs de renom, tels que Fawzy Mesmar et Cameron Lee, ainsi que par des experts reconnus en intelligence artificielle et en programmation. Par ailleurs, nous avons été heureux d'accueillir à nouveau plus de 600 talents qui avaient travaillé précédemment chez Ubisoft. Enfin, les actions que nous avons mises en oeuvre pour retenir les talents commencent à porter leurs fruits.

Création des nouveaux groupes Global Publishing et Direct-to-Player

Avec la disparition progressive des barrières géographiques, de plateformes et de modèles économiques, Ubisoft a profondément transformé son organisation publishing, passant d'une organisation régionalisée à une organisation mondiale, efficiente et agile. Une équipe dédiée supervisant les initiatives Direct-to-Player d'Ubisoft a également été créée, avec des objectifs de développement très ambitieux pour Ubisoft Connect et Ubisoft+, en tirant parti de la large communauté de joueurs engagés d'Ubisoft et de son portefeuille profond et diversifié de franchises propriétaires.

Délivrer notre stratégie à partir de 2022-23 avec des titres premium et F2P enthousiasmants sur toutes les plateformes

Au cours des cinq dernières années, nous avons fait croître de manière significative nos équipes avec des feuilles de route ambitieuses pour nos plus grandes marques afin de les amener vers de nouveaux sommets, afin d'élargir de manière significative notre portefeuille et afin de construire une activité toujours plus récurrente. Nous avons travaillé sur le plus grand pipeline de l'histoire d'Ubisoft, avec un mélange de jeux premium très ambitieux et d'expériences Free-to-Play multiplateformes pour toucher une audience significativement plus large, de nouvelles marques développées en interne ainsi que des titres basés sur des licences provenant de marques de divertissement puissantes.

Les premiers bénéfices de cette stratégie commenceront à être visibles dès 2022-23, avec une croissance attendue significative de notre net bookings. Le principal moteur de cette croissance sera notre line up diversifié de jeux premium, dont Avatar : Frontiers of Pandora, Mario + Rabbids : Sparks of Hope et Skull & Bones, ainsi que d'autres titres enthousiasmants. Notre croissance bénéficiera également de nos sorties Free-to-Play, basées notamment sur nos plus grandes marques. Certains de ces titres sont en cours de tests internes et externes et sont en phase finale de développement. Nous nous attendons à ce qu'ils soient un moteur significatif de la progression du PRI en FY23.

Note

Le Groupe présente des indicateurs à caractère non strictement comptable car ils illustrent mieux les performances opérationnelles et financières d'Ubisoft. Les définitions des indicateurs alternatifs de performance ainsi que le tableau de réconciliation entre le compte de résultat consolidé IFRS et le compte de résultat consolidé non-IFRS sont disponibles en annexe de ce communiqué.

Compte de résultat et principaux éléments financiers

En millions d’Euros 2021-22 % 2020-21 % Chiffre d’affaires IFRS15 2 125,2 2 223,8 Revenus différés liés à la norme IFRS15 3,3 16,7 Net bookings 2 128,5 2 240,6 Marge brute basée sur le net bookings 1 858,8 87,3% 1 914,8 85,5% Frais de Recherche et Développement non-IFRS -782,7 -36,8% -784,9 -35,0% Frais Commerciaux non-IFRS -408,6 -19,2% -438,1 -19,6% Frais Généraux et Administratifs non-IFRS -259,9 -12,2% -218,4 -9,7% Frais Commerciaux et Frais Généraux non-IFRS -668,6 -31,4% -656,6 -29,3% Résultat opérationnel non-IFRS 407,6 19,1% 473,3 21,1% Résultat opérationnel IFRS 241,5 289,4 BPA dilué non-IFRS (en €) 2,1 2,5 BPA dilué IFRS (en €) 0,7 0,9 Trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS (1) -191,6 169,0 Dépenses liées aux investissements en R&D 1 195,6 1 104,2 Situation financière nette non-IFRS -282,7 79,2

(1) Sur la base du tableau de flux de trésorerie pour comparaison avec les autres acteurs du secteur (non audité).

Chiffre d'affaires et net bookings

Le chiffre d'affaires IFRS15 du quatrième trimestre 2021-22 s'élève à 708,0 M€, en hausse de 41,1% (38,0% à taux de change constants[3]), par rapport aux 501,8 M€ réalisés au quatrième trimestre 2020-21. Le chiffre d'affaires IFRS15 2021-22 s'élève à 2 125,2 M€, en baisse de -4,4% (-4,8% à taux de change constants) par rapport aux 2 223,8 M€ réalisés en 2020-21.

Le net bookings du quatrième trimestre 2021-22 s'élève à 664,2 M€, en hausse de 37,0% (33,7% à taux de change constants) par rapport aux 484,9 M€ réalisés au quatrième trimestre 2020-21.

Le net bookings 2021-22 s'élève à 2 128,5 M€, en baisse de -5,0% (-5,4% à taux de change constants) par rapport aux 2 240,6 M€ réalisés en 2020-21.

Principaux éléments du compte de résultat[4]

Le résultat opérationnel non-IFRS s'élève à 407,6 M€ contre 473,3 M€ réalisés en 2020-21.

Le résultat net non-IFRS part du Groupe s'élève à 269,0 M€, soit un résultat par action (dilué) non-IFRS de 2,11€. Ils s'étaient élevés à 313,5 M€ et 2,48€ sur l'exercice 2020-21.

Le résultat net IFRS part du Groupe ressort à 79,1 M€, soit un résultat par action (dilué) IFRS de 0,65€. Ils s'élevaient respectivement à 103,1 M€ et 0,85€ sur l'exercice 2020-21.

Principaux éléments de flux de trésorerie[5]

La consommation de trésorerie provenant des activités opérationnelles non-IFRS s'élève à 191,6 M€ (contre une génération de 169,0 M€ en 2020-21). Ceci reflète une capacité d'autofinancement non-IFRS à (55,0) M€ (contre 64,6 M€ en 2020-21) et une hausse du BFR non-IFRS de 136,6 M€ (contre une baisse de 104,5 M€ en 2020-21).

Principaux éléments de bilan et de liquidités

Au 31 mars 2022, les fonds propres s'élèvent à 1 807 M€ et l'endettement net non-IFRS est en hausse à 283 M€ par rapport à une situation financière positive nette de 79 M€ au 31 mars 2021. L'endettement net IFRS s'élève à 618 M€, dont 335 M€ liés au retraitement comptable IFRS16.

Perspectives

Premier trimestre 2022-23

Le net bookings du premier trimestre 2022-23 est attendu aux alentours de 280 M€.

Exercice 2022-23

La société annonce ses objectifs pour 2022-23 :