Le FPCI Trust Esport Fund 1 réalise son premier exit 3 ans après son lancement avec la cession industrielle d'Easylive.io

Le FPCI Trust Esport Fund 1, géré par Apicap, annonce aujourd'hui avoir cédé l'intégralité de sa participation dans Easylive.io à la société LiveU Ltd., dans le cadre d'une acquisition à 100% de l'entreprise. Easylive.io, plateforme globale de production vidéo 100% dans le Cloud, utilisée quotidiennement par ses clients des Médias, du Gaming, de l'Esport et du Sport, rejoint ainsi la société LiveU, leader des solutions de production vidéo pour le live streaming.

LiveU, basée en Israël et aux USA, est détenue et financée par Carlyle Group, et compte 5000 clients dans 150 pays. Les termes financiers de l'opération sont tenus confidentiels. Le FPCI Trust Esport Fund 1 avait investi dans Easylive.io en juillet 2019, par voie d'augmentation de capital et rachat de ses investisseurs historiques.

Le live streaming est le média natif des contenus gaming et esports, il était donc évident d'accompagner Easylive.io dans sa croissance et le financement de ses innovations. Nous félicitons et remercions les fondateurs pour cette aventure technologique et internationale, aussi intense qu'heureuse",

déclare Matthieu Dallon, board member pour Trust Esport.

Nous sommes très heureux d'avoir favorisé ce rapprochement industriel de deux champions sectoriels hyper complémentaires, et d'avoir permis au fonds Trust Esport de réaliser une performance remarquable par sa rapidité et la dimension de l'acquéreur",

ajoute Alain Esnault, Président d'Apicap.

Plus d'informations

Intervenants sur l'opération

Banque d'affaires : Lincoln International

Conseils juridiques des cédants : Velvet Avocats, Antoine Fouter, Altaïr Avocats, Sébastien Péronne, Brodies, William McIntosh

Conseils juridiques de l'acquéreur : White & Case