Colloque international Game Evolution 2022 - Programme et inscription En Ligne les jeudi 19 et vendredi 20 mai 2022

Organisé par Antoine Chollet de l'Université de Montpellier et Philippe Lépinard de l'Université Paris-Est Créteil, la 6ème édition du Colloque International Game Evolution : Ludopédagogie - Esport - Management, aura lieu les 19 et 20 mai 2022 en ligne.

Fort de ses cinq dernières éditions, le Colloque International Game Evolution (CIGE) revient une nouvelle fois en ligne afin de faire rencontrer les différentes communautés : scientifiques, professionnelles et institutionnelles, autour du jeu !

Inscription

L'événement est accessible à toutes et à tous et surtout gratuitement !

Néanmoins il est obligatoire de s'inscrire pour y assister afin de recevoir le lien de connexion, qui vous permettra de vous connecter sur le logiciel de visioconférence Zoom sur lequel se déroule le CIGE. En cas de forte affluence qui ferait atteindre la limite du nombre de personnes possibles connectées en simultané à l'événement, une retransmission en direct pourra être envisagée sur la chaîne Twitch.

Nous vous attendons nombreuses et nombreux !

Antoine Chollet et Philippe Lépinard, organisateurs du CIGE 2022.

Programme

Le programme de la 6ème édition du CIGE qui aura lieu en ligne les 19 et 20 mai prochain est disponible ! Des conférences, communications et tables rondes autour de la ludopédagogie (jeu vidéo, jeu de société, espace game, jeu de rôle), de l'esport et du management seront proposées par des enseignants-chercheurs, enseignants, professionnels, entrepreneurs et des étudiants de fin de cycle universitaire.

Jeudi 19 mai 2022 de 10h00 à 18h30

10h00 - 10h30 : Accueil de la 6ème édition du Colloque International Game Evolution - 1ère journée

Intervention d'Emmanuelle Dubocage - Université Paris-Est Créteil (UPEC)

Directrice de l'Institut de Recherche en Gestion (IRG, EA 2354)

Directrice de l'Institut de Recherche en Gestion (IRG, EA 2354) Intervention des Organisateurs

Antoine Chollet - Université de Montpellier (Um)

Philippe Lépinard - Université Paris-Est Créteil (UPEC)

10h30 - 11h30 : Conférence plénière

Présentation de la guilde des ludopédagogues francophones

Thierry Secqueville

11h30 - 13h00 : Session n°1 - Apports du jeu pour la pédagogie

Recourir à la ludopédagogie pour développer la réflexivité des étudiant-e-s ? Les apports d'une recherche pluridisciplinaire en méthodes mixtes

Bérénice Kübler

Laura Carmouze

Bérénice Kübler Laura Carmouze "Be prepared, it's a game !" Students engagement in serious games on sales management education

Pascal Brassier

Pascal Brassier Le jeu, un développeur de compétences à prendre au sérieux

Cindy Furnon

Thomas Longeon

Iza Marfisi

13h00 - 14h00 : Pause

14h00 - 15h00 : Conférence plénière

Philodéfi : de la conception à la concrétisation d'un jeu de société pédagogique pour apprendre la philosophie autrement

Stéphane Marcireau

15h00 - 16h00 : Session N°2 - Posters autour de la ludopédagogie et de l'esport

Conception d'un outil d'introduction à la prospective

Matthieu Denoual

Matthieu Denoual Depuis la massification de l'enseignement en distanciel, quelles sont les intentions des enseignants en mobilisant la ludo-pédagogie ?

Clément Desgourdes

Caroline O'Neill

Liliane Carmagnac

Clément Desgourdes Caroline O'Neill Liliane Carmagnac Co-construction du jeu vidéo didactique The lost legacy pour l'apprentissage de compétences métiers du vitrail

Mériem El Mansouri

Mériem El Mansouri Performance esportive d'élite : comprendre la fatigue dans un cadre de performance cognitive

Youenn Rocaboy

Philippe Vacher

Mitchell Nicholson

16h00 - 16h30 : Pause

16h30 - 17h45 : Session n°3 - Retours d'expériences sur des dispositifs ludiques

Former les futurs managers au retour d'expérience : le cas d'un dispositif ludopédagogique universitaire s'appuyant sur les wargames sur table

Olivier Douin

Philippe Lépinard

Olivier Douin Philippe Lépinard Mise en oeuvre de jeux de rôle sur table dans l'enseignement de l'anglais en école universitaire de management : Synthèse préliminaire du projet EdUTeam JDR après trois années d'expérimentation

Patricia Fournier-Noël

Philippe Lépinard

Odile Solnik

Patricia Fournier-Noël Philippe Lépinard Odile Solnik Dispositifs ludopédagogiques de sensibilisation au management : exemples de mises en oeuvre de serious gaming

Laureen Hiet

Léa Savourel

Tiphany Zanelle

Laureen Hiet Léa Savourel Tiphany Zanelle JÀDE - Jouons à Distance Ensemble : Expérimentation de serious gaming distanciel pour maintenir le lien et pratiquer la langue française

Guillaume Garçon

17h45 - 18h00 : Pause

18h00 - 18h30 : Cérémonie de remise des prix

Prix de la Meilleure Communication du Colloque International Game Evolution 2022

Prix de la Meilleure Communication en Lien avec la Thématique de l'Edition 2022

Prix de la Recherche Vidéoludique - 1ère Edition Meilleure Recherche Académique Française sur le Jeu Vidéo En partenariat avec l'Académie des Arts et Techniques du Jeu Vidéo

Quelques Surprises !

18h30 : Fin de la 1ère journée de la 6ème édition du Colloque International Game Evolution

Vendredi 20 mai 2022 de 09h30 à 17h30

09h30 - 10h00 : accueil de la 6ème édition du colloque international game evolution - 2eme journée

Intervention d'Emmanuel Houzé - Université de Montpellier (Um), directeur de l'IAE de Montpellier, membre de Montpellier Recherche Management (MRM, EA 4557)

Intervention des Organisateurs

Antoine Chollet - Université de Montpellier (Um)

Philippe Lépinard - Université Paris-Est Créteil (UPEC)

10h00 - 11h00 : Conférence plénière

Le passe-temps : reflet de l'écosystème ludique

Simon Murat

11h00 - 13h00 : Session n°4 - Management et conception ludique

Quelle place pour les simulateurs de vol en master de sciences de gestion ?

Rawda Altombokshi

Inès Hu

Rawda Altombokshi Inès Hu Coaching réciproque en école universitaire de management : Utilisation d'un jeu de cartes comme support aux séances

Emilie Peneloux

Emilie Peneloux À propos de la création d'un Escape Game à partir d'une coquille de jeu sérieux numérique accessible

Mathieu Muratet

Melissa Arneton

Anne Vanbrugghe

Véronique Geffroy

Marie-Hélène Ferrand

Thomas Planques

Mathieu Muratet Melissa Arneton Anne Vanbrugghe Véronique Geffroy Marie-Hélène Ferrand Thomas Planques Mesure des préférences en gamification : proposition d'une échelle de mesure

Julien Saint-Samat

Antoine Chollet

Alexandre Duarte

Anne Mione

13h00 - 14h00 : Pause

14h00 - 16h00 : Session n°5 - Ludopédagogie, jeux vidéo et esport

Kit Ludopédagogique d'Aide au Portfolio - Klap

Reine Ngo Ngue

Benoît Jacquet

Vincent Roger

Reine Ngo Ngue Benoît Jacquet Vincent Roger Ludopédagogie dans la formation initiale des enseignants : jeu de postures dynamiques pour la découverte de l'algorithmique jusqu'au robot pédagogique

Olivier Perlot

Olivier Perlot Ludique mais historique : Quand le patrimoine s'invite aux jeux vidéo

Kenza Gana

Azza Temessek

Kenza Gana Azza Temessek Profit, avantage au premier entrant ou rente relationnelle ? Les stratégies des clubs esportifs professionnels français

William De Moor

Mickaël Terrien

Christophe Durand

Nicolas Besombes

16h00 - 16h15 : Pause

16h15 - 17h15 : Table ronde

Le management dans l'esport : pratiques, enjeux et opportunités

Animateur : Antoine Chollet - Université de Montpellier

Laura "Mylolotte" D. : Maganeuse Esport (Elyandra Esport)

Youenn "Chcicken" Rocaboy : Manager de la Performance Esportive (Navi)

Antoine "Papass" Pasquier : Coach Esport (Freelance)

Pierre "Lord" Pastor : Directeur (Montpellier Talent Player)

17h15 - 17h30 : Clôture de la 6ème édition du Colloque International Game Evolution