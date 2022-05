Kinetix lève 11 millions de dollars en Seed Funding pour favoriser l'émergence de l'User Generated Content dans le Metaverse

Kinetix , startup pionnière de l'animation 3D assistée par l'IA, a annoncé avoir obtenu un financement de 11 millions de dollars. Kinetix est une plateforme sans code qui permet aux utilisateurs de convertir des vidéos en avatars animés en 3D. En téléchargeant des clips vidéo sur la plateforme Kinetix, tout le monde peut générer des animations 3D complètes à partager et à intégrer dans des mondes virtuels, ouvrant de nouvelles voies d'expression personnelle dans le Metaverse.

Le tour de table de 11 millions de dollars de Kinetix a été mené par Adam Ghobarah, fondateur de Top Harvest Capital et ancien cadre chez Google et Google Ventures, avec la participation de plusieurs mondes virtuels - The Sandbox & Zepeto (Naver Z). Kinetix a également obtenu des investissements des leaders du Web3 comme Sparkle Ventures, cogéré par Animoca Brands, Entrepreneur First, et d'entrepreneurs réputés comme Alexandre Yazdi (PDG de Voodoo), Xavier Niel (fondateur de Station F) et William O'Farrell (fondateur de Body Labs et After Effects).

Kinetix s'est immédiatement démarqué, par la qualité de ses fondateurs, de sa technologie de machine learning et l'étendue des opportunités qu'offre l'IA sans code dans la vidéo et le Web3",

a déclaré Adam Ghobarah, fondateur de Top Harvest Capital.

Avec la croissance exponentielle des mondes virtuels, il existe un besoin de solutions faciles à utiliser pour créer du contenu 3D et pour monétiser ce contenu. C'est là qu'intervient Kinetix avec sa technologie assistée par l'IA. Avex Kinetix, la création 3D n'est plus un processus complexe, les créateurs uploadent simplement des extraits de vidéo, intègrent des assets de la librairie Kinetix, qui comprend des assets d'Adobe Mixamo et Ready Player Me, choisissent leur design et créent ainsi une identité 3D unique et fidèle ! En collaboration avec The Sandbox et Zepeto, Kinetix favorise l'user generated content dans le Web2 et Web3, permettant de nouvelles formes d'expression dans les métaverses existants et futurs qui stimuleront l'engagement et conduiront à l'émergence de nouvelles catégories de jeux et expériences générés par les utilisateurs.

Notre collaboration avec Kinetix est très excitante, la promesse de leur technologie est de faciliter la création d'animations personnalisées pour les avatars à partir de n'importe quelle capture vidéo, contribuant à définir l'avenir de l'expression numérique et sa monétisation dans le Web3",

a déclaré Sébastien Borget, Cofondateur et COO de The Sandbox.

Nous fournissons une plateforme qui permet aux utilisateur de générer du contenu pour le Metaverse",

a déclaré Yassine Tahi, co-fondateur et PDG de Kinetix.

"En rendant la création rapide et facile, nous permettons à des millions d'utilisateurs de concevoir leurs propres avatars animés et d'exprimer leur personnalité de manière libre et amusante. Cette importante levée de fonds est une nouvelle étape dans la réalisation de notre mission consistant à humaniser le Metaverse grace à des partenariats avec les mondes virtuels les plus excitants tels que The Sandbox et Zepeto".