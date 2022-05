Gameloft ouvre son 18e studio de développement en plein coeur de Paris Composé d'une équipe mêlant jeunes talents et vétérans de l'industrie, le studio se consacre à un projet ambitieux de jeu free-to-play pour PC et consoles

Gameloft, spécialiste dans la création et l'édition de jeux, annonce l'ouverture à Paris d'un nouveau studio de développement, Gameloft Paris. Déjà présent à l'international avec ses 17 studios dans lesquels travaillent plus de 3 600 collaborateurs, Gameloft vient renforcer sa présence en France avec la création de cette nouvelle entité, située à proximité du siège de la société.

Composée de jeunes talents et de vétérans de l'industrie, l'équipe de Gameloft Paris va s'étoffer très rapidement, avec un objectif de 30 collaborateurs d'ici à la fin de l'année. Le futur jeu du studio, déjà en cours de développement, est un projet ambitieux qui vient soutenir la stratégie de diversification des plateformes que Gameloft a mis en place et qui s'appuie sur son savoir-faire en matière de jeux free-to-play et sur ses 20 ans d'expertise au service des joueurs. Le jeu viendra enrichir le catalogue de Gameloft en proposant une expérience orientée Action et Sport, en multijoueur et cross-play, pour une sortie prévue sur PC et consoles.

Fort d'une expérience de plus de 10 ans dans l'industrie du jeu vidéo, Julien Billard rejoint Gameloft Paris en tant que Studio Manager.

Je suis très fier de prendre la tête du premier studio Parisien de Gameloft,"

déclare-t-il.

"La région parisienne est riche en talents, qu'ils débutent leur carrière ou qu'ils soient des professionnels confirmés, et c'est dans cette logique d'incubation soutenue par les expertises du groupe que nous pensons faire la différence. Notre jeu en développement sera l'expression de cette ambition et viendra répondre aux attentes des joueurs sur un genre sous-représenté en France."

Gameloft est une entreprise internationale et multiculturelle, mais qui a ses racines en France,"

ajoute Stéphane Roussel, PDG de Gameloft.

"Nous sommes ravis de pouvoir contribuer au développement de cette industrie florissante dans un marché français très attractif et d'offrir de nouvelles opportunités à de nombreux talents grâce à l'ouverture de ce studio en plein coeur de Paris."