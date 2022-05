Campagne de financement participatif pour Overworld Overworld est une série documentaire dédiée à l'histoire des jeux vidéo en monde ouvert créée en partenariat avec l'association MO5.

Overworld est une nouvelle série vidéo documentaire, créée en partenariat avec l'association MO5 et qui est dédiée à l'histoire des jeux vidéo en monde ouvert. En clair, ceux qui se focalisent sur la liberté d'exploration.

Fruit de plusieurs années de recherche et de documentation, nous estimons que la série n'a, à ce jour, encore aucun équivalent connu. ll s'agit donc, à notre connaissance, de la série documentaire la plus détaillée et exhaustive sur ce genre. Pour sa première saison, elle retrace l'histoire du jeu de rôle et de son évolution sur plusieurs décennies, évolution qui a engendré beaucoup de sous-genres de 1975 à nos jours, de Donjons & Dragons à Elden Ring qui vient de paraitre.

Ce sujet a souvent été abordé, souvent en surface seulement, et le plus souvent discuté dans les forums de discussions entre amateurs éclairés sur des titres ou des tendances spécifiques. Notre rôle est de vous proposer un panel vaste, varié et détaillé sur l'évolution de ce type de jeu, qui a connu un succès grandissant et qui est maintenant considéré comme l'un des plus populaires de toute l'histoire du jeu vidéo. Des sagas les plus connues auprès du grand public, à des oeuvres plus obscures mais qui méritent tout autant que l'on s'y intéresse.

La série Overworld propose un cheminement cohérent au milieu de toutes ces oeuvres, pour que vous puissiez apprécier les origines et les évolutions de celles-ci et leurs inspirations.

Voir la campagne de financement sur Kiss Kiss Bank Bank

Episode 1 (pilote) : Les premiers explorateurs

Voir la campagne de financement sur Kiss Kiss Bank Bank