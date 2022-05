Rencontre avec Anton Bodin-Marty et Nicolas Constanty du studio Bathysphère Interview enregistrée le 17 avril 2022 dans le cadre de la Gamers Assembly (Poitiers)

La Gamers Assembly était de retour en présentiel du 16 au 18 avril 2022 avec, pour la première fois, la création d'un espace "Indie Assembly" permettant aux créateurs indépendants et aux écoles de rencontrer leurs publics. L'occasion pour l'AFJV de réaliser quelques interviews de personnes que l'on entend peut-être pas assez.

Présentation de Dice of Olympus

Anton Bodin-Marty et Nicolas Constanty du studio Bathysphère nous présente leur projet de jeu de Deck building : Dice of Olympus est un jeu de stratégie qui utilise des dés personnalisables comme mécaniques de jeu pour vaincre des joueurs en ligne ou des monstres dans un mode campagne. Le jeu plonge le joueur dans le monde des mythes grecs et de toutes ses grandes épopées. Incarnez les dieux olympiens, Arès, Athéna, Artémis, Poséidon etc... dans des aventures revisitées et des affrontements multijoueurs comparables à la titanomachie !

Plus d'informations sur la page Steam de Dice of Olympus