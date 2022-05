Le jeu vidéo, un médium et une industrie de plus en plus mixte

Le jeu vidéo en tant que média ou industrie est encore considéré comme très "masculin". Pourtant la place des femmes ne cesse de progresser tant au sein des entreprises que dans la représentation des personnages. Aujourd'hui en France, les femmes représentent 22% des professionnelles dans les entreprises (soit 7 points de plus qu'en 2017), et l'on voit de plus en plus d'héroïnes représentées dans les jeux. L'association Women in Games France, qui oeuvre pour plus de mixité et de diversité dans les entreprises du jeu vidéo, dresse en infographie un panorama de la présence des femmes dans les jeux et l'industrie.

Tu ne joueras point ma fille. Combien de jeunes filles ont entendu répétées ces phrases ?

"Les jeux vidéo, mais c'est pour les garçons !",

"Les femmes jouent moins que les hommes",

"Les métiers de l'informatique sont surtout pour les hommes",

"L'industrie du jeu vidéo est surtout masculine",

"Retourne jouer à Candy Crush et laisse les vrais jeux aux hommes".

Nous avons heureusement progressé dans ces idéologies, à force de constater que les femmes aiment autant jouer que les hommes et qu'elle ont bien sûr les mêmes compétences. Aujourd'hui les jeunes femmes peuvent plus facilement être encouragées à poursuivre des études et leur carrière dans le domaine de l'informatique et plus particulièrement du jeu vidéo.

De fait, la gente féminine prend petit à petit la place qui lui revient au sein de la première industrie culturelle, développant ainsi l'intelligence collective des équipes et multipliant la richesse des points de vue créatifs.

Désormais de plus en plus de professionnels du jeu vidéo sont des professionnelles, et enfin, dans les jeux, nous pouvons de plus en plus incarner des personnages féminins qui ne sont pas stéréotypés, sexistes ni créés uniquement par des hommes.

Autant de joueuses que de joueurs

En effet, et depuis quelques années déjà les chiffres sont formels, 1 joueur sur 2 est une joueuse. 72% des femmes jouent au jeux vidéo en France, ce qui représente 19,1 millions de joueuses.

Représentées dans l'industrie

En France, il y a 22% de femmes dans les entreprises de création de jeu vidéo (contre 14% en 2019). 33% exercent des métiers dans le Design, 38% dans l'image et 21% dans la Technologie.

Des études ouvertes à la diversité

En 2021 en France, 26% des étudiant.e.s dans les écoles spécialisées étaient des femmes, un chiffre globalement stable.

Représentées dans les jeux

En 2020, 35% des femmes estimaient être "bien représentées" dans les jeux vidéo. Depuis quelques années, la propension à proposer des personnages féminins, non-binaires ou de donner le choix aux joueur.euses est en effet en augmentation pour atteindre 18% de personnages féminins dans les jeux présentés à l'E3 en 2020, contre seulement 2% en 2016 !

Des compétitrices hors pair

Dans le domaine de l'e-sport les femmes se distinguent aussi avec 22% des fans d'esport en France qui sont des femmes. Bien que 35% jouent pour le Loisir hors classement et compétition, le chiffre tombe à 7% en Amateur avec classement et compétition, les femmes devant faire face à beaucoup plus d'obstacles que leurs homologues masculins pour prendre leur place sur la scène esport.