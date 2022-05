Quantic Dream célèbre ses 25 ans 25 ans de passion, de créativité et de jeux vidéo reconnus dans le monde entier

En 1997, David Cage a créé Quantic Dream avec la volonté de créer le jeu vidéo de ses rêves. Un quart de siècle plus tard, le studio a donné vie à des récits marquants et s'est agrandi avec l'ouverture d'un studio à Montréal.

25 ans après ses débuts, Quantic Dream poursuit son aventure, désormais suivie par des millions de joueurs et joueuses à travers le monde.

C'est un quart de siècle encore plus prometteur qui commence maintenant !

Depuis sa création, Quantic Dream invite à vivre des aventures basées sur la force de la narration. Les créateurs et créatrices du studio sont des conteurs issus de tous les horizons, cultures, langues et expériences, une richesse et une diversité qui ont permis de donner vie à des récits marquants du jeu vidéo.

De Nomad Soul à Detroit : Become Human. les productions Quantic Dream ont défini un genre, caractérisé par la narration. Les récits évoluent au gré des actions, sublimés par les choix des joueurs et des joueuses, qui y vivent des aventures uniques, façonnées par leurs sensibilités.

Entre Paris et Montréal, le studio compte près de 250 employés qui partagent une même vision : imaginer et réaliser des aventures uniques, à même de marquer les esprits en traitant des sujets forts, inspirés de notre époque. Une ode aux valeurs humanistes que le studio s'est toujours attaché à défendre, tant au sein de ses équipes que de ses productions.

Chaque nouvelle production est une occasion d'expérimenter et de développer de nouvelles technologies à même de magnifier les histoires racontées. Les équipes de Quantic Dream travaillent continuellement sur des outils de création maison, pour s'adapter aux besoins des artistes et des talents du studio.

Doté de son propre studio de motion capture installé depuis 2000 dans ses locaux parisiens, Quantic Dream a développé une inestimable maîtrise de cette technologie de pointe : l'art de transformer en données informatiques chaque inflexion du corps, du visage ou de la voix des comédiens et cascadeurs qui incarnent les personnages dans les jeux. Avec 74 caméras optiques, jumelées à un studio son Dolby Atmos et un rig de photogrammétrie 3D, les installations permettent de retranscrire fidèlement chaque corps et performance dans son intégralité, pour coller au détail près à la réalité de l'humain.

Les créations du studio obtiennent ainsi une véritable dimension cinématographique : Detroit : Become Human totalise 365 jours de tournage, impliquant près de 300 acteurs ! Des chiffres hors-norme, qui reposent sur de très nombreux professionnels du cinéma et de l'animation.

Plusieurs stars du cinéma ou de la musique ont collaboré avec le studio, comme David Bowie qui, modélisé en 3D, a incarné deux personnages dans Omikron : The Nomad Soul, et composé la bande originale du jeu. Willem Defoe, Elliot Page ou encore Lance Henriksen sont également au casting des jeux Quantic Dream.

De la création à l'édition

En 2019, Quantic Dream a pris son indépendance, et accompagne depuis de jeunes studios dans l'édition de leurs productions.

Télécharger le dossier de presse (PDF)