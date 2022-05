Concert Melodies of Alexandria le 28 mai 2022 à Lyon

Après les succès de A New World : intimate music from Final Fantasy en 2015 et de Distant Worlds : music from Final Fantasy en 2017 à Lyon, l'équipe de Gones' Entertainment Kulture souhaite rendre hommage à Final Fantasy IX et célébrer ses 20 ans en 2020. Cet opus sorti en juillet 2000 au Japon partagera la soirée avec le jeu No Straight Roads. Ce dernier, développé par le studio Metronomik, est sorti le 25 août 2020.

Les nouveaux arrangements sont composés par Benyamin Nuss, pianiste connu pour son album Fantasy Worlds, avec des réinterprétations des musiques du célèbre Nobuo Uematsu. Il est également l'un des musiciens récurrents des concerts officiels de la franchise de Square Enix.

Le rendez-vous est pris le samedi 28 mai à la Bourse du Travail de Lyon.

Melodies Of Alexandria

Ce nouveau spectacle inédit a été conçu spécifiquement pour fêter les 20 ans de Final Fantasy IX. Il met en scène les musiques des différents opus de la saga édité par Square Enix, mais aussi celles de No Straight Roads, jeu actuellement en développement.

Nous retrouverons sur scène un trio de musiciens : piano, violon et violoncelle. Ce trio sera mené par le talentueux pianiste allemand Benyamin Nuss, qui réarrangera les musiques pour l'occasion. Le public aura également le plaisir d'entendre la voix d'Emily Pello qui clôturera le concert par trois morceaux emblématiques, dont l'un chanté en japonais. Il sera transporté par cette magie tout au long de ce voyage en 3 actes de 40 minutes chacun environ.

Afin de profiter de ce show dans les meilleures conditions, le rendez-vous est pris le samedi 28 mai 2022 à 19h à la Bourse du Travail, à Lyon. Cette belle salle peut accueillir jusqu'à 2000 personnes. Des animations et surprises sont prévues et seront dévoilées au fil des semaines. Afin d'accueillir les fans de tout horizon, les tickets sont à un tarif unique de 28€, réservables sur la billetterie YurPlan.

Nous aurons l'honneur d'accueillir en juin Wan Hazmer, créateur du studio Metronomik. Il est connu notamment pour avoir été le concepteur en chef de Final Fantasy XV lorsqu'il travaillait pour Square Enix. En rajoutant 15€ pour acquérir un ticket Premium exclusif et limité, le spectateur a accès à une session Meet & Greet avec dédicaces et photos, programmée après le concert pour rencontrer les artistes, mais également Wan Hazmer.

Nous avons également préparé un pack de goodies exclusifs, incluant notamment un tote bag, un gobelet recyclable, un sous-bock en bois, ainsi que d'autres accessoires aux couleurs du concert. Ce pack est accessible uniquement en pré-commande pour seulement 10€ (à commander en même temps que votre billet).

