Rapport sur le genre hypercasual des jeux vidéo mobile (par Pangle et Newzoo)

Introduction au genre hypercasual sur mobile

Son histoire, son évolution et ses tendances récentes

Dans ce dernier rapport de genre de Pangle et Newzoo, nous plongeons profondément dans les jeux hypercasual. Comme les jeux hypercasual profitent principalement d'un volume élevé de joueurs via des publicités dans le jeu, les téléchargements sont un meilleur indicateur du genre par rapport aux achats intégrés (IAP). Ainsi, dans l'analyse des performances, nous nous concentrons sur les données de téléchargement plutôt que sur l'IAP, comme nous l'avons fait dans les deux rapports de genre précédents. Le genre hypercasual a connu une croissance stable au cours des deux dernières années, représentant plus de 30 % du total des téléchargements parmi le top 100 en 2021.

Les jeux hypercasual existent depuis longtemps. De nombreux titres hypercasual ont été inspirés des jeux d'arcade des années 70 et 80. Le gameplay simple et minimal est souvent une expérience de jeu nostalgique pour les joueurs, leur rappelant leur enfance. Le premier hypercasual largement reconnu est Flappy Bird (2017), monétisant avec succès à partir des conseils intégrés à l'application. Depuis lors, les jeux hypercasual sont progressivement devenus un genre unique, conduisant à une nouvelle monétisation basée sur la publicité pour les jeux mobiles.

Généralement, les jeux hypercasual ont une faible barrière d'entrée pour les développeurs. En raison de la simplicité du gameplay, les sociétés de jeux peuvent même créer des jeux hypercasual sur certaines plateformes de développement "no-code". Par conséquent, il est crucial pour les développeurs d'être innovants et rapides pour trouver le prochain succès du genre.

L'une des dernières tendances issues de la compétition hypercasual est l'hybride-casual, qui introduit des méta-couches légères autour du gameplay de base des jeux hypercasual. Le contenu de jeu supplémentaire est essentiel pour améliorer la rétention. De plus, les nouvelles méta-fonctionnalités offrent souvent des opportunités d'achats dans le jeu, conduisant à une monétisation hybride dans l'espace hypercasual.

Avec sa base de joueurs massive, l'hypercasual est essentiellement un jeu d'acquisition. Aujourd'hui, de plus en plus d'éditeurs casual et midcore tirent parti de la large base d'utilisateurs de jeux hypercasual pour de la promotion croisée.

Table des matières

Présentation des jeux hypercasual - 5

a. Téléchargement et développement de sous-genre - 6 Trouver le succès sur les marchés clés - 8

a. Acquérir - 10

b. Rétention - 13

c. Monétisation - 14 Pleins feux sur les parties prenantes : Kooapps - 17 À propos & Annexe - 21

Télécharger le rapport (PDF - 27 pages - en anglais)