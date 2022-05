Rencontre avec Vincent E Sousa du studio Brain Up Interview enregistrée le 16 avril 2022 dans le cadre de la Gamers Assembly (Poitiers)

La Gamers Assembly était de retour en présentiel du 16 au 18 avril 2022 avec, pour la première fois, la création d'un espace "Indie Assembly" permettant aux créateurs indépendants et aux écoles de rencontrer leurs publics. L'occasion pour l'AFJV de réaliser quelques interviews de personnes que l'on entend peut-être pas assez.

Présentation de Soul of Kaeru

Soul of Kaeru est un jeu de type Metroidvania dans un monde VR éblouissant et coloré.

Le monde est rempli de minuscules créatures et est inspiré de l'ère féodale japonaise. Vous voyagez à travers différents univers en sabrant les ennemis des différents clans, vous apprendrez de nouveaux styles de combat et maîtriserez les schémas de combat de vos ennemis ou... vous mourrez !