Le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) sensibilise les parents au travers d'une nouvelle campagne d'information Systèmes de contrôle parental : le jeu vidéo s'engage pour accompagner les familles

Les écrans sont omniprésents dans nos vies et constituent une véritable fenêtre sur le monde. Outil de divertissement, d'échange, de découverte, d'apprentissage et d'enrichissement, le jeu vidéo s'est imposé comme le premier loisir numérique des Français de tout âge. Pour aider les parents à accompagner et encadrer les enfants dans leur pratique du jeu vidéo, le Syndicat des Editeurs de Logiciels de Loisirs (SELL) lance une nouvelle campagne de sensibilisation à l'usage des systèmes de contrôle parental pour qu'ils soient plus que jamais un réflexe simple et facile à activer.

De multiples pratiques : les bons usages

Un changement de regard sur les écrans s'est opéré depuis la crise sanitaire. Le numérique s'est révélé comme partie intégrante de nos vies, consacrant leur valeur d'usage. Loisir numérique par excellence, le jeu vidéo a alors été mis en lumière pour sa forte dimension sociale offrant aux joueuses et aux joueurs la possibilité de conserver des liens avec l'extérieur alors qu'ils étaient rendus impossibles. Quel que soit leur profil, les Français n'ont jamais été aussi joueurs.

Face aux formes multiples de pratiques, l'information, la sensibilisation et l'accompagnement à la maîtrise de l'usage numérique sont plus que jamais essentiels auprès des parents, garants de l'encadrement de la pratique au sein du foyer. L'industrie du jeu vidéo prend sa part, aux côtés des pouvoirs publics, pour relever le défi de la parentalité numérique : aider les parents à maîtriser l'environnement vidéoludique de leurs enfants.

Un meilleur encadrement pour une pratique sereine

Le SELL, les constructeurs de consoles comme les éditeurs de jeu vidéo sont engagés depuis très longtemps dans la protection des mineurs. Nous sommes même les pionniers en matière de contrôle parental et d'accompagnement des parents ! Notre grand défi à présent, c'est de continuer à le faire savoir, pour que les parents s'emparent des outils qui sont à leur disposition."

commente Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL.

La règle d'or : s'intéresser, connaître, encadrer

Il est essentiel de largement promouvoir les outils mis à disposition gratuitement des parents ; plus le nombre de parents maîtrisant ces outils augmentera, plus nous avancerons vers une pratique encadrée et responsable du jeu vidéo. Les chiffres actuels sont déjà un signe encourageant puisque 70% des parents se disent aujourd'hui attentifs à la pratique du jeu vidéo de leurs enfants. Sur les 92% de parents qui déclarent connaître l'existence des systèmes de contrôle parental, 48% les utilisent d'ores et déjà au sein du foyer (chiffre en hausse de 11 points entre 2020 et 2021). Activables et paramétrables de façon simple, ils garantissent sérénité aux parents laissant leurs enfants dans un environnement numérique en parfaite adéquation avec leur âge.

La campagne digitale du SELL sera déployée à partir du 23 mai 2022 pour une durée de 3 semaines en partenariat avec pedagojeux.fr

Consulter le guide Pour une pratique responsable du jeu vidéo