Un rapport de data.ai et IDC révèle que le mobile prend le pas sur le PC et la console alors que le marché des jeux vidéo devrait atteindre 222 milliards de dollars

data.ai (anciennement App Annie) a publié aujourd'hui, en partenariat avec IDC, le rapport Gaming Spotlight 2022. Réalisé par Game IQ, le rapport révèle que les jeux mobiles représentent 61% du marché global des jeux, qui devrait atteindre 222 milliards de dollars en 2022. ! !

Le rapport révèle que les jeux mobiles devraient dépasser les 136 milliards de dollars en 2022, soit une croissance 1,7 fois plus rapide que celle du marché global des jeux. Au niveau mondial, les utilisateurs ont téléchargé 45 % de jeux mobiles en plus par semaine au premier trimestre 2021 par rapport aux niveaux pré-pandémiques, pour atteindre plus de 1,1 milliard de jeux par semaine. Au premier trimestre 2022, les consommateurs ont dépensé plus de 1,6 milliard de dollars par semaine en jeux mobiles sur iOS et Google Play, soit une augmentation de 30 % par rapport aux niveaux pré-pandémiques.

Parmi les conclusions choisies, citons :

L'Asie-Pacifique a connu la plus forte croissance de la part de marché des dépenses mondiales des consommateurs : La Chine a mené la croissance au premier trimestre 2022, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest ont représenté la moitié des dépenses en jeux mobiles.

: La Chine a mené la croissance au premier trimestre 2022, tandis que l'Amérique du Nord et l'Europe de l'Ouest ont représenté la moitié des dépenses en jeux mobiles. Le mobile démocratise le jeu : Le rapport montre que sur mobile, les préférences de genre sont plus variées, avec 8 sous-genres distincts représentés parmi les 10 meilleurs jeux.

: Le rapport montre que sur mobile, les préférences de genre sont plus variées, avec 8 sous-genres distincts représentés parmi les 10 meilleurs jeux. Les jeux de base dominent toujours pour les dépenses des consommateurs de l'app store : Les jeux de base avec des fonctionnalités en ligne en temps réel telles que le PvP (joueur contre joueur) ou le jeu multiplateforme parmi les genres les plus populaires dans le spectre des jeux comme PUBG Mobile.

: Les jeux de base avec des fonctionnalités en ligne en temps réel telles que le PvP (joueur contre joueur) ou le jeu multiplateforme parmi les genres les plus populaires dans le spectre des jeux comme PUBG Mobile. L'appétit pour les jeux hyperconviviaux et de simulation faciles à jouer a bondi en 2021 : les jeux de stratégie 4x March-Battle se sont imposés comme le genre le plus monétisable, tandis que les RPG en monde ouvert ont connu la plus forte hausse des parts de marché des dépenses des consommateurs.

: les jeux de stratégie 4x March-Battle se sont imposés comme le genre le plus monétisable, tandis que les RPG en monde ouvert ont connu la plus forte hausse des parts de marché des dépenses des consommateurs. Une inclusivité croissante : Près de 50 % des principaux jeux mobiles en fonction des dépenses des consommateurs aux Etats-Unis sont constitués de femmes, tandis que la génération X et les baby-boomers ont connu une croissance constante des dépenses en jeux mobiles.

: Près de 50 % des principaux jeux mobiles en fonction des dépenses des consommateurs aux Etats-Unis sont constitués de femmes, tandis que la génération X et les baby-boomers ont connu une croissance constante des dépenses en jeux mobiles. Le streaming de jeux a augmenté l'engagement et la monétisation : Les plateformes axées sur les jeux, telles que Twitch, Omlet Arcade et Booyah Live, ont connu une croissance accélérée de l'engagement en donnant la priorité aux fonctions de création de communautés qui encouragent la connexion et les interactions en temps réel entre les streamers de jeux et le public.

Le mobile démocratise l'espace et constitue désormais le principal moteur de croissance de la consommation de jeux numériques. Nous constatons une plus grande diversité dans les genres de jeux, ce qui permet aux éditeurs de servir de nouveaux joueurs de toutes les générations et de tous les sexes",

a déclaré Lexi Sydow, responsable des études de marché chez data.ai.

Du point de vue de la publicité mobile dans les jeux, les résultats de notre enquête sur les joueurs américains de la fin de l'année dernière suggèrent que les studios et les éditeurs devraient mettre l'accent sur les vidéos et les jouables récompensés, et que les données contextuelles sur les joueurs deviendront de plus en plus importantes au fil du temps, car Apple, Google, d'autres vendeurs et les organismes de réglementation de plusieurs pays clés accordent la priorité à la confidentialité et à la sécurité des données des clients",

a déclaré Lewis Ward, directeur des jeux et de la RV/AR, IDC.

