"Tour d'Horizon" : sensibiliser collégiens et lycéens à l'industrie du jeu vidéo Rendez-vous le 3 juin 2022 pour une immersion exceptionnelle dans les coulisses de la filière du jeu vidéo avec les professionnels des studios de la Région Auvergne-Rhône-Alpes grâce à l'événement Tour d'Horizon

Vous aimez le jeu vidéo et vous aimeriez en faire votre métier ? Vous avez envie de soutenir une cause au service des jeunes de notre Région ? L'association Horizon Jeu Vidéo organise en partenariat avec Gaming Campus, un stream caritatif exceptionnel, le vendredi 3 juin dès 9h sur Twitch, dans le but de lever des fonds en faveur de la diversité et la mixité dans le secteur jeu vidéo en Auvergne-Rhône-Alpes.

Découvrez les métiers de la filière du jeu vidéo avec les professionnels de la Région grâce à Tour d'Horizon

Peu connus des jeunes de notre Région, les métiers de la filière du jeu vidéo recrutent et les studios souhaitent faire découvrir aux 15-25 ans le quotidien des professionnels qui composent leurs équipes. Au programme de cette journée exceptionnelle, découverte des différents corps de métiers (producing, art, développement informatique, marketing, game design) de l'industrie du jeu vidéo avec des professionnels du secteur.

De nombreux professionnels en poste dans les studios de la région Auvergne-Rhône-Alpes nous raconteront leur quotidien. Nous rencontrerons les équipes de Gameleon Studio, Wanadev Studio, Eden Games, Million Victories, Old Skull Games, Mi-Clos Studio & Pamcha.

La totalité de l'événement sera animé par 2 streameuses basées en Région Auvergne-Rhône-Alpes : "Joy_Sticks" et "Laguertamuse".

Un événement pour mobiliser le grand public en faveur de la mixité et de la diversité dans la filière du jeu vidéo régionale

Au-delà de la découverte des métiers qui la composent, Tour d'Horizon sera surtout l'occasion pour la filière de sensibiliser le public sur la nécessité d'oeuvrer en faveur de la mixité et de la diversité dans la filière du jeu vidéo régionale. En effet, les femmes ne représentent qu'un peu plus de 20% des effectifs de la profession, alors que plus de 50% des joueurs dans le monde sont des femmes. De plus, le coût élevé des études de jeu vidéo empêchent beaucoup de jeunes de se lancer dans la filière alors que des solutions existent, notamment la Bourse portée par l'association Horizon Jeu Vidéo.

Ainsi, le public sera invité à effectuer des dons tout au long de la journée en faveur de l'association Horizon Jeu Vidéo via la plateforme Hello Asso. Les dons seront utilisés pour co-financer les bourses en faveur d'étudiants défavorisés pour la rentrée 2022/2023. Pour remercier le public, de nombreux cadeaux mis à disposition par les partenaires de l'événement seront à gagner tout au long de l'événement (artworks originaux, clés steam, visites de studios de jeu vidéo, etc.).

La journée se terminera par un tournoi en ligne au cours duquel le public pourra affronter des streamers.euses de l'écosystème gaming.