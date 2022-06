La BJV Game Jam revient avec une nouvelle collecte de fonds en faveur de la Bourse JV Le week-end du 3 juin 2022, une vingtaine d'étudiant-es et de pros du secteur vidéoludique seront réunis autour du thème : trait d'union. L'occasion pour les boursier-es de s'exercer et de partager ce que la Bourse Jeux Vidéo leur apporte

La BJV Game Jam est de retour. Après une première édition à distance qui a permis de récolter plus de 34 000 €, l'événement de cette année se déroulera en présentiel. Durant le week-end des 3, 4 et 5 juin 2022, les bénéficiaires de la Bourse Jeux Vidéo et leurs équipes se rencontreront autour du thème Trait d'Union afin de créer des prototypes de jeux et ainsi s'exercer et montrer leur savoir-faire. C'est l'occasion de mettre en place en parallèle, une émission dédiée qui aura lieu sur la chaîne Twitch de Loisirs Numériques, l'association encadrant tous ces dispositifs.

3 événements en 1

Le projet de Bourse Jeux Vidéo permet de financer l'intégralité des frais de scolarité en écoles privées d'une dizaine de jeunes. Financé par les particuliers et les entreprises du jeu vidéo, ce dispositif grandit au fil des ans pour soutenir 5 nouveaux étudiant-es par an depuis 2020.

3 dispositifs seront déployés ce week-end :

Tout d'abord la Game Jam mêlant étudiant-es et pros du jeux vidéo,

ensuite des émissions Twitch journalières en direct de la Game jam, permettant de présenter l'avancée des projets des étudiant-es et également d'interviewer d'autres professionnel-les du secteur, spécialement invités pour l'occasion,

et enfin une collecte de fonds sera lancée en vue de préparer la rentrée 2022.

Grâce à cette initiative combinée, nous espérons ainsi réunir 50 000 € pour co-financer la Bourse Jeux Vidéo dont le budget annuel s'élève à plus de 220 000 €. Les sommes collectées permettront de couvrir les frais d'études d'au moins 15 jeunes issus de milieux populaires et futurs créateurs de jeux vidéo.

Le cadre de la BJV Game Jam 2022

La première édition 100% en ligne de la BJV Game Jam laisse sa place à un évènement 2022 en présentiel. Au moins 5 équipes composées chacune de 5 étudiant-es et leurs mentors, se retrouveront le temps d'un week-end dans les locaux du studio Oh BiBi, un studio de jeux vidéo parisien spécialisé dans les jeux mobiles, à l'origine du jeu vidéo Frag Pro Shooter.

Pas de compétition, cette Game Jam se veut responsable en proposant à ces personnes de se réunir autour du thème : Trait d'Union. Les jammers collaboreront du vendredi soir au dimanche après-midi, sans concours ni équipe victorieuse, sans oublier de se reposer chaque soir avec une trêve de 23h à 8h du matin. Pour la partie nourriture, les étudiant-es et leurs encadrant-es pourront profiter des plats sains et variés proposés par l'entreprise de l'économie sociale et solidaire Bande de Cheffes.

Enfin, la BJV Game Jam compte également comme partenaire de renom, le CNC ou Centre National du Cinéma et de l'image animée, qui accompagne les initiatives innovantes autour de la création française.