Games made in France 2022 : appel à participation

Cette année encore, l'événement 100% en ligne Games Made in France revient. Games Made in France, c'est 4 jours de live et de soldes Steam pour mettre en avant vos jeux et vos studios. Fier de deux ans de succès, avec plus de 88 000 wishlists et plus d'un million de chiffre d'affaires lors de l'édition de l'année dernière, Capital Games est heureux de vous annoncer que les candidatures pour les studios et éditeurs sont ouvertes.

Lors de cette édition, une trentaine de studios et éditeurs pourront participer à cet événement désormais reconnu. Games Made in France vous permettra d'être mis en avant grâce à un live de 40h, accompagné de 4 influenceurs, et une page de soldes Steam disponible pendant 5 jours pour mettre en avant vos jeux et vos studios auprès d'une large communauté francophone.

Cette année, l'événement s'accompagne de nouveautés : les studios et éditeurs membres d'une association régionale bénéficient d'une réduction Early Bird pour toute pré-inscription avant le 24 juin 2022 !

20% de réduction pour les adhérents de Capital Games

10% de réduction pour les adhérents des autres associations régionales.

Les studios et éditeurs ne faisant pas partie d'une association régionale peuvent eux aussi candidater dès aujourd'hui.

L'équipe de l'événement prépare pour les participants un espace de networking sur place pour discuter et se détendre avant le live.

Pour répondre à toutes vos questions et vous présenter plus en détail l'événement, une réunion en ligne de présentation aura lieu mardi 14 juin. S'inscrire à la réunion.

Fiche de pré-inscription disponible également sur JeuxMadeInFrance.fr

Fin définitive des pré-inscriptions le vendredi 8 juillet.

Plaquette d'information

Games Made in France est rendu possible par le soutien du CNC et de la Région Île-de-France, ainsi que par le travail des associations régionales du jeu vidéo.

Pour tout contact : jmfcapital-games.org