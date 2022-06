3e colloque science et jeu vidéo "Jeu vidéo et environnement" organisé par la chaire ScienceXGames (Polytechnique) et le CNAM / ENJMIN Lundi 27 juin 2022 de 9h à 19h au CNAM à Paris 3e

Le colloque ScienceXGames retrouve son format présentiel pour sa 3e édition qui se tiendra le 27 juin en présence dans les locaux du CNAM à Paris. Cette année nous questionnons le potentiel du jeu à nous faire voir le monde différemment et créer des alternatives à nos façons d'interagir avec notre écosystème. Les présentations seront enregistrées et diffusées ultérieurement. Inscription gratuite mais obligatoire Programme Conférence d'ouverture Valérie Masson-Delmotte, co-présidente du groupe de travail n°1 du GIEC Défis techniques pour répondre aux enjeux actuels Chairman : Maxime Féréol, journaliste à Gamekult Pierre Forest, Metaboli CEO & Co Founder

Olivier Vidal, directeur de recherche au CNRS (Institut des sciences de la Terre de Grenoble)

Nicolas Hunsinger, Environmental Sustainability Director à Ubisoft

Paul Benoit, Président et co-fondateur de Qarnot Simulations et systèmes pour voir et explorer Chairman : Olivier Dauba, VP Games to Life à Ubisoft Alenda Chang, associate professor à UC Santa Barbara

Lionel Fuentes, directeur technique à Asobo

Emilien Gorisse, producer à Amplitude Réflexions au coeur du design pour avancer Chairman : Jean Zeid, curateur Jehanne Rousseau, directrice à Spiders et co-fondatrice de "des jeux pour un monde meilleur"

Alexandre Pointet, co-créateur avec Antonin Deudon du jeu Seeds of Resilience

Arnaud Fayolle, Art Director à Ubisoft Positive Play

Joost Vervoort , Associate Professor of Foresight and Anticipatory Governance à Copernicus Institute of Sustainable Development, Utrecht University Informations complémentaires Tout au long de la journée, les participants au colloque pourront également tester des jeux et autres expériences interactives. En fin de journée aura lieu la signature officielle du partenariat entre l'Ecole Polytechnique et le CNAM/Enjmin qui devient école d'application. Elle sera suivie d'un cocktail. Comité d'organisation du colloque : Charline Chapelle, Simon Contraires, Olivier Dauba, Raphaël Granier de Cassgnac, Catherine Rolland et Chloé Vigneau. Date et heure : Lundi 27 juin 2022 de 9h à 19h Lieu : Conservatoire national des arts et métiers

292 rue Saint-Martin

75003 Paris Inscription gratuite mais obligatoire