Rencontre avec Caroline Lamarque, présidente de Deus Marmota Interview enregistrée le 17 avril 2022 dans le cadre de la Gamers Assembly (Poitiers)

La Gamers Assembly était de retour en présentiel du 16 au 18 avril 2022 avec, pour la première fois, la création d'un espace "Indie Assembly" permettant aux créateurs indépendants et aux écoles de rencontrer leurs publics. L'occasion pour l'AFJV de réaliser quelques interviews de personnes que l'on entend peut-être pas assez.

Deus Marmota

Fondé en 2021 par Caro et John, un couple de passionnés collectionneurs et amoureux de jeux vidéo, de jeux de société, de jeu de rôle et de littérature, Deus Marmota est un studio plein de vie et de rêves. Dans leur humble terrier, nos marmottes passionnées créent des jeux vidéo, des livres et des jeux de rôle. Leur but ? Vous émerveiller avec les histoires qu'ils composent pour vous.

Caro nous présente leur premier jeu : Revenge Story.