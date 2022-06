La ZRT Trackmania Cup se tiendra le 4 juin à l'Accor Arena à Paris devant 15.000 spectateurs

ZQSD Productions, ZeratoR et Ubisoft Nadeo sont heureux d'annoncer que la ZRT Trackmania Cup se tiendra le 4 juin à Paris à l'Accor Arena devant 15.000 spectateurs. Un événement qui résonne comme une communion entre les fans, le jeu vidéo de course Trackmania et le célèbre ZeratoR.

Après un démarrage en ligne en 2013 et une première édition en salle au Grand Rex de Paris en 2016, suivi du Palais des Congrès de Lyon en 2017, du Zénith de Toulouse en 2018 et de Strasbourg en 2019, et après deux années de Covid, la ZRT Trackmania Cup revient à Paris devant 15.000 spectateurs.

Pour sa 10e édition, la compétition a d'ores et déjà battu des records d'audience durant les quarts de finale, réunissant plus de 93900 personnes en simultanés et plus d'1,5 millions de vues.

Les 8 duos ayant réussi à sortir victorieux des quarts de finale s'affronteront samedi 4 juin dans la mythique salle parisienne de Bercy lors des demi-finales et d'une finale qui s'annoncent palpitantes :

bren (Karmine corp) et CarlJr (Solary), le duo franco-canadien favori

Gwen, tenant du titre 2021 (GameWard) et Affi (Team BDS), duo franco-suisse

Acide (Glorious) et Yannex, second duo franco-suisse

SkandeaR (Lille Esport) et Tjalic (BS+competition), duo franco-belge

Et les duos 100% français :

Binkss (Izideam) et Worker

Wosile (Homyno Tsun) et Otaaaq (Lille Esport)

Snow (BS+competition) et Glast (BS+competition)

Tricky et Hugo220 (Failen 9)

La ZRT Trackmania Cup est devenue l'incroyable illustration du spectacle du jeu vidéo, mais aussi d'une collaboration portée par une vision commune de la créativité et de la compétition.

ZeratoR au volant

Je joue aux jeux Nadeo depuis 20 ans, j'ai commencé avec mon frère en jouant à Trackmania à tour de rôle sur le même ordinateur, puis est venue la Trackmania Cup, Shootmania, et maintenant des spectacles en salle. L'aventure est vraiment montée en puissance mais j'ai surtout toujours eu une super relation presque d'amitié avec certains membres du studio. C'est toujours incroyable de voir qu'on est écouté et qu'on arrive à faire des trucs en commun dans un jeu un peu bac à sable comme peut l'être Trackmania par exemple. Pour ça je dois vraiment les remercier car ils m'ont accordé beaucoup de confiance dès le départ !"

a déclaré ZeratoR.

Le spectacle est retransmis en live sur la chaîne Twitch de ZeratoR samedi 4 juin à 18h.

Chez Nadeo, Florent Castelnérac, Directeur, explique que

dès 2003, Trackmania a été conçu comme un jeu permettant aux joueurs d'inventer, de créer et de partager leurs créations et leurs activités les plus folles ou les plus sérieuses. Et ZeratoR, avec son talent pour la création, le spectacle et la collaboration, si amicale, nous a permis d'aller encore plus loin avec Trackmania. Sa contribution au jeu est majeure. Avec la ZRT Trackmania Cup, il montre que l'esport peut être grand public. Nous sommes vraiment fiers et reconnaissants que, 20 après sa création, Trackmania soit devant 15000 spectateurs à Bercy et fasse partie de cet événement marquant de l'histoire du jeu vidéo."