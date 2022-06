Maxesport, la plateforme ecommerce de l'esport, boucle une première levée de fonds de 800.000€

Nous sommes très heureux d'annoncer que nous venons tout juste de finaliser un tour de table de 800.000€ auprès d'un family office, de plusieurs Business Angels. Cette augmentation de capital a été initiée en l'an passé avec l'accompagnement de Kickston Partners.

Un peu plus de deux ans après le lancement de notre site ecommerce maxesport.gg spécialisé dans l'équipement esport, nous avons clos une première levée de fonds avec toujours la même ambition de devenir le leader de l'équipement gaming en Europe.

Les objectifs principaux de cette levée sont la mise en place d'un shop en anglais pour ouvrir les ventes à toute l'Europe, l'accélération de l'acquisition clients grâce à un important plan de communication et la création d'une marque qui développera ses propres produits.

Après deux ans de croissance et un CA 2021 de +1,5M€ nous avons démontré à la fois la pertinence du positionnement de Maxesport pour les joueurs et les fans d'esports et aussi notre capacité d'exécution. Cette levée va maintenant nous permettre d'accélérer encore sur un projet déjà bien lancé qui a fait ses premières preuves.

Nous avons beaucoup d'ambition pour Maxesport, nous voulons vite passer au niveau supérieur et pour cela nous avions besoin plus de moyens mais aussi de nous entourer et de nous structurer pour aborder cette nouvelle phase de croissance dans les meilleures conditions"

Matthieu Muzy

Nous sommes fiers de compter parmi nos investisseurs des entrepreneurs successful dans le ecommerce, le gaming et le digital comme le fondateur du site "le petit ballon", le fondateur de "Gaming Campus" ou encore celui de "Instant Gaming" et aussi des personnalités du monde de l'esport comme le joueur professionnel sur CS : Go Dan "Apex" qui évolue aujourd'hui chez Team Vitality.

Nous avons la chance d'avoir avec nous des personnes qui connaissent à la fois le marché et notre business model et qui ont l'expérience et l'expertise pour nous accompagner sur l'ensemble de nos enjeux stratégiques et opérationnels"

Antoine Muzy

Beaucoup de projets sont déjà en cours avec notamment la sortie d'un nouveau site maxesport.gg qui aura une version anglaise dans les prochains mois. Nous allons aussi renforcer l'équipe existante avec plusieurs profils clé sur des sujets à forte valeur ajoutée.