Présentation de la Bourse Jeux Vidéo Enregistrement réalisé lors de la Pro Evolution Society le 2 juin 2022 à Paris

Organisée par le studio de développement de jeux vidéo Oh BiBi, la Pro Evolution Society est une soirée dédiée au futur du jeu vidéo avec des conférences et suivies d'un cocktail.

L'événement est gratuit et réservé aux professionnels du jeu vidéo.

Les conférences avaient pour thème commun la capacité des jeux vidéo à promouvoir un futur positif.

Présentation de la Bourse Jeux Vidéo

En mars 2020, l'association Loisirs Numériques lançait un projet ambitieux : celui de proposer une bourse étudiante dédiée aux jeunes issus de la diversité et qui veulent se lancer dans des études supérieures dans le secteur du jeu vidéo. Bourse 100% indépendante, non rattachée à un organisme-tiers, elle a, en seulement 1 an et demi, accompagné 13 jeunes, pour lesquels elle finance l'intégralité de leurs frais de scolarité en écoles privées, mais aussi un complément de revenu nécessaire pour leur vie quotidienne.

Tout le monde peut maintenant contribuer à la collecte pour donner un coup de pouce aux jeunes talents de demain et une chance à ceux qui n'en ont pas forcément toujours les moyens. Il suffit de se rendre sur l'espace dédié de l'association et de donner à la hauteur de ce que l'on peut. Le site délivrera automatiquement le document fiscal qui permet de déduire de ses impôts annuels, la part relative au don réalisé.

Les photos de la BJV Game Jam

Plus d'informations : https://www.boursejeuvideo.com/