Ocellus lance son propre studio de développement de jeux vidéo : Ocellus Games

Talking Tom, Astérix & Obélix, Clash of Clan, Clash Royale ou récemment Fortnite… Ces jeux représentent pour chacun plusieurs dizaines, voire centaines de millions de téléchargements et de vues sur les plateformes de streaming. Et derrière ces succès internationaux, se cache la patte graphique d'Ocellus qui aide depuis 2015 les développeurs et les sociétés de publishing à apporter à leurs jeux un service artistique stylisé.

En 7 ans, Ocellus s'est forgé une solide réputation en collaborant avec plus d'une trentaine d'acteurs du jeu vidéo, parmi lesquels Square Enix, Supercell, Epic, Snap.inc, Tencent, Sybo, Microids, Outfit7… Installé à Lyon, dans le berceau du jeu vidéo français, Ocellus emploie 80 personnes, dont 40 à l'international. Son chiffre d'affaires double chaque année depuis 2018. Ocellus travaille avec 95% de clients internationaux.

Un nouveau studio de développement : Ocellus Games

En complément de son activité originelle, Ocellus vient de créer Ocellus Games, son propre studio de développement de jeux vidéo, à Lyon. L'ambition étant de créer un écosystème créatif unique au monde, avec d'un côté un service artistique qui travaille avec des marques prestigieuses sur des productions internationales ("Ocellus Services"), et de l'autre, la création de petites équipes de développement indépendantes qui créent leurs propres jeux en toute autonomie ("Ocellus Games"), en bénéficiant d'une même qualité artistique. Le tout dans un lieu unique, une ruche créative inspirante qui facilite la synergie entre les équipes et le partage du savoir.

La mission d'Ocellus a toujours été de se positionner comme un écosystème qui mixe prestations de services et développement. Créer nos propres oeuvres a toujours fait partie des projets de l'entreprise, mais nous avons préféré commencer l'activité par le service, afin de se donner le temps d'apprendre ce que nous ne connaissions pas. Nous cherchons à concevoir des univers et des produits de divertissement de haute qualité, qui sont appréciés à l'échelle mondiale, que ce soit pour des clients ou pour nos futurs joueurs. Nous travaillons de manière transparente entre les équipes, les fuseaux horaires, les disciplines et les technologies pour créer des produits intemporels et emblématiques, sur toutes les plateformes et tous les supports"

Cyril Corallo, Fondateur et Directeur Général d'Ocellus.

Un studio d'artistes composé de passionnés du jeu vidéo

"Ocellus Services" et "Ocellus Games" sont dirigés par Cyril Corallo. Il se définit comme un autodidacte du jeu vidéo, depuis l'âge de 13 ans. Après être passé chez Eden Games, Ankama, puis MoonSpider studio, il crée Ocellus en 2012. Il s'est entouré de personnalités à la renommée mondiale comme David Encinas (Animateur passé par Disney USA et Ghibli Japan) et de nombreux talents français et internationaux comme Bruno De Castro (Directeur de Production) ; Antonin Jury et Nicolas Duboc (Directeurs Artistiques et Techniques du jeu Marsupilami) ; Etienne Cartier (Chef de projet dans la construction de Centrale Nucléaire reconverti en Producteur de jeux vidéo) ; Anya Mozharovska (Lead 3D Artist), Tiphaine Jego (Directeur Artistique), Jordan Parrin (Directeur Artistique), Mariano Tazzioli (lead 3D personnage), Bruno Macedo (Lead 3D look dev) Justin Jackson et Justine Viel (Lead animation), Valerio Buonfantino (Lead character design) ou encore Romain Pergod (Directeur Artistique) ! Certains d'entre eux ont par ailleurs déjà été oscarisés.