L'UX, c'est quoi exactement ? Une approche bienveillante pour des expériences optimales Un livre de Celia Hodent chez Dunod Editeur

L'UX (Expérience Utilisateurs) c'est avant tout un état d'esprit qui consiste à se mettre à la place des humains qui vont utiliser un produit afin d'anticiper, d'éviter ou de corriger les problèmes qu'ils pourraient rencontrer.

Le but est de leur offrir ainsi la meilleure "expérience" possible, et plus largement d'améliorer la vie des humains avec la technologie.

L'objectif de ce livre est d'introduire l'approche UX à un large public afin de vous aider à comprendre pourquoi certains produits sont simples à comprendre et faciles à utiliser, alors que d'autres sont frustrants ou décevants.

Il vous propose une visite guidée concise et vulgarisée en commençant par les idées reçues dont il faut se débarrasser, puis en donnant un éclairage pragmatique sur la manière dont fonctionne notre cerveau.

Il détaille ensuite les outils et les méthodes dont se servent les professionnels de l'UX. Il aborde enfin d'importantes questions d'éthique, d'accessibilité et d'inclusion qui sont au coeur de l'approche UX.

Celia Hodent

Titulaire d'un doctorat en psychologie (Paris-Descartes) elle commence sa carrière dans le jeu vidéo chez Ubisoft (en France puis au Canada) avant d'aller aux Etats-Unis chez LucasArts, puis Epic Games en 2013. Directrice UX chez Epic Games elle a participé au succès planétaire du jeu Fortnite sorti en 2017. Elle est aujourd'hui reconnue internationalement comme experte de l'approche UX et des sciences cognitives dans l'univers des jeux vidéo. Elle a créé en 2016 les conférences annuelles Game UX Summit (aux Etats-Unis et en Europe). Consultante depuis fin 2017 elle donne de nombreuses conférences et formations dans le monde entier.

Commander cet ouvrage

Titre : L'UX, c'est quoi exactement ?

Auteur : Celia Hodent

Editeur : Dunod Editeur

Commander : sur Amazon