Mondes arabes, désorientalisme et jeu vidéo Table ronde organisée par Game Impact le 7 juillet 2022 dès 19h30 sur Twitch avec Alex A.K. et Younès Rabii

L'association Game Impact réfléchit aux enjeux sociétaux du jeu vidéo, pour nous permettre de valoriser notre média, et de l'aider à rendre le monde meilleur ! Nous vous invitons à notre nouvelle table ronde sur le thème : Mondes arabes, désorientalisme et jeu vidéo.

Déso-quoi ? L'orientalisme, notamment théorisé par Edward Saïd, est la vision exotisée de l'orient par l'occident, notamment via la colonisation. De la stigmatisation au fantasme, beaucoup de stéréotypes encore bien présents aujourd'hui en découlent. On va donc se pencher sur le cas spécifique des mondes et cultures arabes, pour discuter des manières dont ils sont représentés dans le jeu vidéo, réfléchir à l'impact de ces représentations, et imaginer comment les faire évoluer. Un sujet encore peu exploré, et pourtant crucial dans le domaine du jeu pour progresser vers des représentations plus inclusives et plus riches. On invite donc Younès Rabii et Alex A.K. pour en parler, le jeudi 7 juillet de 19h30 à 21h30, sur la chaîne twitch de Game Impact.

Au plaisir de vous y voir !