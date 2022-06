Les annonces de la conférence Xbox & Bethesda Games Showcase

Lors du Xbox & Bethesda Games Showcase, Bethesda Softworks a dévoilé un premier aperçu de Starfield, des premières images de gameplay pour Redfall et les dernières nouveautés pour The Elder Scrolls Online et Fallout 76.

Starfield | Bande-annonce officielle de gameplay

Dans cette première bande-annonce, Todd Howard a présenté plus de détails sur le jeu : l'exploration des planètes, la personnalisation et le pilotage des vaisseaux, la construction d'avant-postes, les systèmes avancés de RPG et de création de personnages, et bien plus encore.

Starfield est le premier nouvel univers en 25 ans de Bethesda Game Studios, les créateurs récompensés de The Elder Scrolls V : Skyrim et Fallout 4. Dans ce RPG nouvelle génération au beau milieu des étoiles, les joueurs pourront créer leur personnage, explorer avec une liberté sans précédent, vivre une aventure épique et résoudre le plus grand mystère de l'humanité.

Nous sommes en 2330. L'humanité s'est aventurée au-delà de notre système solaire pour s'établir sur de nouvelles planètes et partir à la découverte de l'espace. Après avoir commencé l'aventure en tant que simple mineur spatial, les joueurs rejoindront Constellation, le dernier groupe d'explorateurs de l'espace à la recherche d'artéfacts rares à travers la galaxie, et partiront explorer l'immensité des Systèmes occupés dans le jeu le plus vaste et le plus ambitieux de Bethesda Game Studios à ce jour.

Redfall | Bande-annonce officielle de gameplay

Redfall, le nouveau titre développé par Arkane Austin, est un jeu de tir à la première personne en coopération en monde ouvert. L'histoire se déroule dans la ville de Redfall, dans le Massachusetts, sur une île envahie par une armée de vampires. La première bande-annonce officielle a présenté un instant de gameplay du jeu qui a pu témoigner de la créativité bien connue d'Arkane Austin en termes de mécaniques de jeu.

Les joueurs découvriront des façons fascinantes de fusionner les pouvoirs et les capacités de leurs coéquipiers pour combattre les hordes de vampires. Redfall possède un système de compétences approfondi pour chaque personnage. Rencontrez Devinder, le cryptozoologue trop curieux pour son propre bien, Layla, l'étudiante télékinésiste, Remi, l'ingénieure militaire brillante, et enfin Jacob, l'ancien tireur d'élite de l'armée.

Certains endroits de Redfall, comme le centre-ville ou la promenade de bord de mer, emmènent les joueurs vers des lieux mystiques et terrifiants où la réalité est altérée. Découvrez le mystère qui se cache derrière la menace vampirique de Redfall à travers des combats bourrés d'action et une narration environnementale.

Fallout 76 | The Pitt arrive gratuitement en septembre 2022

The Pitt est la prochaine mise à jour de contenu majeure de Fallout 76, qui sera disponible gratuitement pour tous les joueurs en septembre. En s'aventurant au-delà des frontières des Appalaches vers The Pitt, un site industriel sinistre et désolé en proie à des affrontements et submergé par les radiations, les joueurs viendront en aide à l'Union, un groupe naissant de combattants pour la liberté qui tente désespérément de reprendre son foyer des mains d'une faction de pillards avide de pouvoir, connue sous le nom de Fanatiques.

La bande-annonce de gameplay offre un aperçu du nouveau contenu qui arrivera dans Fallout 76 : The Pitt en septembre prochain : un nouveau lieu, Pittsburgh, des missions réitérables toujours différentes pouvant accueillir jusqu'à quatre joueurs, de nouvelles histoires et factions, de nouvelles récompenses pour les joueurs et de nouveaux ennemis à terrasser.

The Elder Scrolls Online | Protégez l'héritage des Brétons dans The Elder Scrolls Online : High Isle, disponible maintenant sur PC/Mac et Stadia, et sur consoles Xbox et PlayStation le 21 juin

La nouvelle bande-annonce de gameplay de The Elder Scrolls Online : High Isle présente les terres des Brétons ainsi que la toute nouvelle histoire de The Elder Scrolls à venir dans le dernier Chapitre. The Elder Scrolls Online : High Isle sera disponible sur consoles le 21 juin.

Les plus de 20 millions de joueurs d'Eso pourront se rendre dans des lieux de Tamriel jamais vus auparavant et auront accès à un nouveau jeu de cartes nommé Récits de Gloires, ainsi qu'à des heures et des heures de nouveaux récits, des boss ardus et des quêtes secondaires à découvrir. Les joueurs peuvent acheter le nouveau Chapitre dans la boutique Eso, ou dans la boutique de la plateforme de leur choix. High Isle est disponible dès maintenant sur PC/Mac et sur Stadia, et sur consoles Xbox et PlayStation le 21 juin 2022.