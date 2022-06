PC Gaming Show : Les dernières annonces de Shiro Games Shiro Games annonce deux nouveaux jeux pour leur catalogue d'éditeur et complète ses titres déjà disponibles

Après des mois de travail acharné, Shiro Games, le studio indépendant français derrière Evoland 1 & 2, Northgard et Wartales, ainsi que son label d'édition Shiro Unlimited a dévoilé ses dernières nouveautés pendant le PC Gaming Show.

Le développeur et éditeur français va lancer des mises à jour de contenu pour trois de ses titres, et ajouter deux jeux à sa branche d'édition, Shiro Unlimited.

Tout d'abord, Shiro Unlimited a profité du PC Gaming Show pour dévoiler deux nouveaux jeux :

Abyssals

Dans Abyssals, un nouveau City Builder de survie développé par OverPowered Team à Madrid, les joueurs devront construire leur colonie sous-marine et survivre à un environnement hostile, en étant toujours à la recherche de lumière. Pour développer leur colonie, ils doivent accroître leur système électrique pour explorer et récupérer les rares ressources que la planète a à leur offrir. Le danger se tapit dans les profondeurs, caché dans les ténèbres. La date de sortie sera annoncée prochainement. Vous pouvez déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam.

Decarnation

Profondément perturbant, Decarnation est un jeu d'horreur narratif développé par le studio parisien Atelier QDB. Les joueurs rencontreront Gloria, une danseuse de cabaret en difficulté qui cherche à gérer le délitement de ses relations, sa carrière et son amour-propre, tout en vivant dans un monde fantasmagorique peuplé de rêves et de cauchemars. Résolvez des puzzles cryptiques, combattez des ennemis inquiétants et faites face aux monstres les plus terrifiants issus des parties les plus sombres de votre âme.

Decarnation est prévu pour une sortie en 2023.

Vous pouvez déjà ajouter le jeu à votre liste de souhaits Steam.

Dune Spice Wars

Du côté de Shiro Games, Dune Spice Wars a dévoilé un aperçu de son nouveau mode multijoueurs, permettant jusqu'à 4 joueurs de s'affronter en 2 contre 2, en Chacun pour Soi ou contre l'ordinateur. Cette fonctionnalité sera disponible cet été.

Le programme de l'accès anticipé avec les nouvelles factions et mises à jour majeures à venir est toujours disponible ici.

Wartales

De son côté, le RPG tactique en monde ouvert Wartales va recevoir une nouvelle mise à jour permettant la coopération pendant son accès anticipé de cet été. Elle autorisera 2 à 4 joueurs à partager de la nourriture, de l'or et des campements avec leurs amis mais aussi à séparer leur groupe pour couvrir plus de terrain. Les joueurs devront toujours être prudents dans leur approche et placement, car les deux sont décisifs pour la stratégie du groupe dans son ensemble.

Northgard

Cinq ans après sa sortie et avec presque 3 millions d'exemplaires vendus, Northgard continue de proposer du contenu exclusif via une toute nouvelle aventure solo, prenant place juste après les événements de la première campagne. Après que le Ragnarök ait décimé les terres de Northgard et que des alliances séculaires aient été brisées, nos Vikings sont forcés de fuir un continent qu'ils considèrent comme leur maison et arrivent sur des rivages inconnus. Ici, ils sont confrontés à des visages inconnus dans un périlleux nouveau royaume. Cette mise à jour sera disponible cet hiver.