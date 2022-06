Quel futur pour les studios de jeux vidéo post Covid ? Enregistrement réalisé lors de la Pro Evolution Society le 2 juin 2022 à Paris

Organisée par le studio de développement de jeux vidéo Oh BiBi, la Pro Evolution Society est une soirée dédiée au futur du jeu vidéo avec des conférences et suivies d'un cocktail.

L'événement est gratuit et réservé aux professionnels du jeu vidéo.

Les conférences avaient pour thème commun la capacité des jeux vidéo à promouvoir un futur positif.

Flexibilité, bureaux hybrides, quel futur pour les studios de jeux ?

Cette table ronde aborde les bouleversements de l'organisation du travail apportés par les confinements successifs en prenant les exemples concrets des studios de jeux vidéo Dontnod Entertainment et Oh BiBi.

Intervenantes

Saïda Mirzoeva - Producer - Dontnod Entertainment

Judith Tripard - Head of talents - Oh BiBi

Modération : Martial Valéry - Co-fondateur - Oh BiBi