Rencontre avec Damian Robinet, fondateur de My Own Games Interview enregistrée le 17 avril 2022 dans le cadre de la Gamers Assembly (Poitiers)

La Gamers Assembly était de retour en présentiel du 16 au 18 avril 2022 avec, pour la première fois, la création d'un espace "Indie Assembly" permettant aux créateurs indépendants et aux écoles de rencontrer leurs publics. L'occasion pour l'AFJV de réaliser quelques interviews de personnes que l'on entend peut-être pas assez.

Blu - My Own Games

Damian Robinet nous présente son studio : My Own Games, et son jeu en cours de développement : Blu. Petite particularité, Damian est seul à bord et réalise aussi bien la programmation (Unity 3D), que la modélisation ou les animations.

Blu est un metroidvania au rythme effréné rempli de créatures mortelles et de butin légendaire.

Les nobles Gardiens qui maintenaient l'équilibre à Talpa sont tombés dans la corruption. Le destin du monde repose désormais sur le dernier de cet ordre mourant.

Partez à la conquête de niveaux créés à la main dans cette aventure à défilement latéral. Vous devrez compter sur vos réflexes et votre esprit vif pour résoudre des énigmes de plate-forme et déjouer vos ennemis.

Apprenez et utilisez un ensemble complet d'attaques et d'esquives qui correspondent à votre style de jeu. Vos ennemis présenteront également des mouvements qui méritent votre attention - étudiez leur timing et frappez de manière décisive.

Plus d'informations : https://www.myowngames.net/