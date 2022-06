Under Control Group (Proxima Plus), spécialiste français de l'accessoire de jeux vidéo compatible, annonce l'acquisition de Burn Controllers (Playrapid)

Le groupe Under Control, fabricant, designer et distributeur d'accessoires de jeux vidéo, annonce l'acquisition de Burn Controllers (Play Rapid), acteur majeur de la personnalisation de manettes. Ce rachat vient renforcer la position du groupe sur le marché européen de l'accessoire de jeu vidéo compatible, et permet de faire un pas de plus vers le gaming dans le metaverse.

Le gaming, un marché qui accélère sa dématérialisation et sa virtualisation

A l'image de la montée des plateformes de vidéos (Netflix, HBO, Canal +, Amazon Prime, etc.), le monde du gaming se prépare à l'émergence de plateformes de distribution directe des jeux accessibles en ligne. A terme, la console physique pourrait donc totalement disparaître au profit de ces plateformes, redistribuant complètement les cartes du marché de l'accessoire. Cette évolution vers de méga plateformes de distribution de jeu (par exemple Stadia, Xbox GamePass…) se complètera par une bataille de catalogue, impactant la production des jeux eux même. Sony et Microsoft se préparent ainsi en luttant pour acquérir les jeux vidéo les plus populaires. Une dématérialisation soutenue également par l'augmentation en France du software dématérialisé en 2021 (82% vs 69% en 2017).

Une nouvelle dimension pour l'accessoire de jeu

Ce virage pourrait donc créer de nombreuses opportunités : la manette et les accessoires de jeu, jusqu'alors simples accessoires, deviendraient le lien physique principal pour connecter le joueur à son jeu. Un marché de l'accessoire qui deviendrait central avec l'opportunité de voir émerger de véritables grandes marques spécialistes du secteur et entretenant un lien intime avec les joueurs. Le rapprochement d'Under Control Group et de PlayRapid prépare ainsi l'avenir en constituant un acteur multi spécialiste du secteur !

Cette acquisition permettra à Burn Controllers de franchir un nouveau palier grâce aux synergies des deux sociétés. L'objectif étant de continuer à innover et investir dans le développement de nouveaux produits et services pour les gamers. Je tiens particulièrement à remercier Laurent Simon et Giuseppe Laversa qui ont su me faire adhérer à leur projet par leur vision futuriste et leur approche humaniste."

Damien Rubio, fondateur de PlayRapid

Under Control Group et Burn Controllers s'associent pour devenir le groupe leader en Europe

Burn Controllers (Play Rapid) est le spécialiste de l'amélioration des performances et de la personnalisation des manettes de jeu officielles : style unique et capacités entièrement personnalisables. Marque reconnue au point d'être citée comme générique (on possède une "Burn" et on en est fier), Burn Controllers se positionne sur le haut du marché avec une capacité à investir le segment de la personnalisation et des séries spéciales. Associé à la puissance de distribution et à la légitimité d'Under Control, l'association révèle dès à présent sa forte complémentarité. Accompagné par in Extenso Finance & Transmission, ce rachat de Play Rapid par Under Control, spécialiste de l'accessoire européen de gaming, permet la création d'un futur géant européen, marché jusqu'alors dominé par les Etats-Unis.

Ce qui nous est apparu immédiatement lors de cette acquisition, c'est l'importance des complémentarités entre nos deux entités. L'association de nos compétences techniques et technologiques va nous permettre de continuer à proposer des produits à forte valeur ajoutée et toujours à prix accessibles, et renforcer notre capacité à produire et distribuer des séries spéciales sur la base de manettes officielles. De plus, nous partageons la même vision de l'évolution du jeu vidéo, tant dans le monde physique que dans le monde virtuel. C'est une nouvelle étape pour UCG vers plus de légitimité sur le développement du marché européen de l'accessoire de jeu vidéo."

Laurent Simon, directeur d'Under Control Group (Proxima Plus)

Dans un environnement dynamique, en croissance et en consolidation, Proxima Plus a manifesté une réelle motivation dans le but de réaliser cette opération. C'est par un partage de valeurs communes et de complémentarités existantes que ces deux sociétés ont opéré un rapprochement stratégique. Cette acquisition donne un rayonnement national au Groupe, ce qui va lui permettre de s'affirmer comme un acteur qui compte dans le secteur de la personnalisation d'accessoires de gaming."

Nicolas du Rivau, Directeur Associé In Extenso Finance & Transmission