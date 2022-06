The Heart of A Plague Tale : l'édition First Print en précommande

C'est avec grand enthousiasme que nous vous annonçons The Heart of A Plague Tale, ouvrage rédigé par Benoit "ExServ" Reinier et conçu en collaboration avec Asobo Studio et Focus Interactive.

A la fois artbook et making-of, ce livre de 192 pages vous invitera à vous plonger dans la conception et l'univers de la licence d'Asobo, dont le premier épisode, "Innocence", a détourné tous les regards. Benoit s'est rendu à de multiples reprises dans les locaux d'Asobo ces deux dernières années, ce qui lui a permis de vivre de l'intérieur les retombées du succès du premier épisode ainsi que la conception du second. The Heart of A Plague Tale est de ce fait consacré aux deux titres et sortira en même temps que A Plague Tale : Requiem, prévu pour fin 2022.

A Plague Tale : Innocence

A Plague Tale : Innocence a marqué d'une pierre blanche l'histoire d'Asobo Studio, dévoilant aux yeux du monde entier le savoir-faire et la personnalité de cette équipe bordelaise. Son pari de concevoir un jeu aux fortes ambitions narratives et esthétiques, ancré dans l'histoire médiévale française, a payé. Le développement de la suite, A Plague Tale : Requiem, a poussé Asobo à franchir de nouveaux obstacles créatifs et techniques, avec toujours le même objectif : raconter, grâce aux outils du jeu vidéo, un récit poignant, cruel, qui reste en mémoire. Un récit humain.

En précommande dès maintenant

Pour accompagner cette grande annonce, Third Editions propose exceptionnellement une période de précommande de l'édition First Print. Toutes les commandes passées du 15 au 26 juin seront honorées sans exception. Au-delà de cette date, il sera toujours possible de se procurer cette édition lors de la sortie de l'ouvrage, mais les stocks seront cette fois limités !

