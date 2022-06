Women in Games dévoile son webdocumentaire "Legend(e)s"

L'association Women in Games France, qui a pour objectif de développer la mixité dans l'industrie du jeu vidéo et notamment dans l'Esport, dévoile un webdocumentaire "Legend(e)s", présenté en avant-première le mercredi 15 juin retraçant la saison 3 de son incubateur I-WIG.

Women in Games France, association de professionnel·le·s créée en 2017, oeuvre pour la mixité dans l'industrie du jeu vidéo en France et a pour objectif de doubler le nombre de femmes et personnes non-binaires dans l'industrie en 10 ans. Depuis 2019, l'incubateur I-WIG organise des actions pour mettre en lumière les joueuses talentueuses et les aider à intégrer la scène E-sportive.

Grâce à son partenariat avec Société Générale et Mastercard, elle a permis à deux joueuses e-sportives Velouria aka "Salty Viki" et Oriane aka "Noxtra", joueuses de League of Legends, sélectionnées pour leur talent et leur motivation, d'évoluer aux côtés de l'équipe professionnelle de Gamers Origin et de vivre des moments Priceless* auprès des meilleures équipes de League of Legends.

Depuis 2021, Mastercard, partenaire "services de paiement" mondial et exclusif des événements sportifs mondiaux de League of Legends, un des Esports les plus populaires au monde et Société Générale, sponsor majeur de l'équipe professionnelle League of Legends de Gamers Origin, un des clubs Esport leaders en France se sont associés avec Women in Games France pour défendre la mixité et l'égalité dans l'Esport.

En rejoignant l'incubateur de Women in Games France, Viki et Noxtra avaient pour objectif de progresser sur le jeu et booster leur parcours sur la scène e-sportive pour se rapprocher un peu plus de leur rêve de devenir joueuses professionnelles et de représenter des véritables exemples pour la communauté du jeu.

Leur parcours, ponctué de moments forts, se dévoile dans un contenu exclusif qui met en exergue les points clés de leur 8 mois d'accompagnement : coaching, media training, rencontres avec G2 et Sjokz et les dures réalités de la compétition et de la scène e-sportive.

Ce genre de contenu permet de porter les valeurs de mixité et de montrer que le champs des possibles peut s'ouvrir pour toutes dans un milieu très masculinisé"

déclare Servane Fischer Responsable Esport de Women in Games France.

Pour Sébastien de Cagny, Responsable Publicité chez Société Générale "Nous espérons que cette initiative inspirante va susciter de nombreuses vocations et qu'elle contribuera au développement de l'esport féminin en France. La diversité et l'inclusion sont des enjeux importants pour Société Générale et en tant qu'entreprise engagée, il était naturel de contribuer, aux côtés de Women In Games, Gamers Origins et Mastercard, à faire avancer la mixité dans le monde du e-gaming"

Nous sommes ravis d'être associé à Société Générale et Women in Games France pour permettre à des joueuses d'évoluer au côté de l'équipe professionnelle de Gamers Origin et auprès des meilleures équipes de League of Legends. En investissant dans les pionnières du jeu et soutenant des modèles inspirants, nous apportons notre concours à l'élaboration de programmes pérennes auxquels postuleront les jeunes filles et femmes du monde entier"

ajoute Brice van de Walle, Directeur Général, Mastercard France.

Lors de la soirée où le webdocumentaire a été révélé en avant-première, Women in Games France a également annoncé le lancement de la saison 4 de l'incubateur League of Legends ! Les recrutements des prochaines incubées a débuté, de redoutables compétitrices sont d'ores et déjà attendues !