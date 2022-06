Ouverture des soumissions pour la dixième édition de l'Indie Game Contest

L'appel à jeu pour la dixième édition de l'Indie Game Contest est lancé. Les studios de développement peuvent soumettre gratuitement un jeu jusqu'au 13 juillet.

L'organisation de la compétition strasbourgeoise de jeu vidéo indépendant est désormais confiée à East Games, qui succède au Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg.

Depuis 2013, le Festival Européen du Film Fantastique de Strasbourg (FEFFS) accueille dans sa programmation une sélection internationale de jeux vidéo indépendants. En l'espace d'une décennie, ce sont plus de 130 oeuvres, dont des titres acclamés par la critique tels que Sable, Thumper, Superhot, Card Shark ou Into the Breach, qui ont pu être présentés en avant-première à Strasbourg. Rendez-vous important de l'actualité vidéoludique, des personnalités influentes de l'industrie (Frédérick Raynal, Kayane, Mathieu Triclot, ExServ, DocGéraud, etc.) ont été invitées à participer à cette célébration en décernant l'Octopix, le prix du jury, et en remettant le Prix du Public depuis 2018.

Pour cette dixième édition, le FEFFS passe le flambeau à East Games, l'association régionale des professionnel.les du jeu vidéo du Grand Est. Née en 2016, East Games anime le réseau local en organisant divers événements, propose des accompagnements pour développer les activités des professionnel.les de la région et participe à la construction d'un écosystème sain.

En partenariat avec le FEFFS, East Games organise notamment les Indie Game Nights, des soirées où le public est invité à découvrir les coulisses de la création vidéoludique.

L'organisation de l'Indie Game Contest est pour East Games l'opportunité de poursuivre ce travail qui place Strasbourg comme une ville ouverte aux propositions artistiques nouvelles et qui célèbre le jeu vidéo indépendant tout en attirant des publics familiaux comme professionnels.

Pour cette nouvelle édition, l'appel à jeu est désormais lancé. Les jeux éligibles sont ceux distribués à partir du 1er janvier 2022 ou ceux encore en cours de développement. Soumettre un jeu est gratuit. Les soumissions sont ouvertes jusqu'au 13 juillet.

En partenariat avec LDLC, les oeuvres sélectionnées seront exposées du vendredi 23 septembre au 8 octobre en accès libre au Shadok, lieu consacré au numérique, à Strasbourg.

L'Octopix, le prix du jury, sera remis à l'un des jeux finalistes par un jury composé de professionnel.les (journalistes, développeur.euses, youtuber.euses). Le Prix du Public récompensera également le titre favori des joueur.euses qui auront pu se frotter aux oeuvres exposées. La remise des prix aura lieu le vendredi 7 octobre, en soirée, au Shadok. Plus d'informations et programmation complète à venir.

Du vendredi 23 septembre au samedi 8 octobre.

Au Shadok. 25 presqu'île Malraux - 67100 - Strasbourg.

