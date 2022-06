La Paris Games Week 2022 dévoile sa nouvelle affiche Du 2 au 6 novembre 2022 à Paris, Porte de Versailles

En dévoilant sa nouvelle affiche, la Paris Games Week 2022 marque son grand retour pour une édition inédite et très spéciale : celle des retrouvailles. Enfin ! Après 3 ans d'absence, Paris se prépare, à nouveau, à vibrer au rythme du jeu vidéo !

Depuis sa création en 2010, la PGW n'a cessé de s'installer dans le paysage des événements culturels référents en France et dans le monde. A mesure de l'engouement des communautés pour ce rendez-vous et de la passion grandissante des Français pour le jeu vidéo, l'évènement festif est devenu le rendez-vous des familles et de tous les passionnés de jeu vidéo réunis dans une ambiance chaleureuse, pour le seul plaisir de jouer ensemble.

Enfin ! La PGW revient et remet la capitale à l'heure du jeu vidéo. Et c'est tout un écosystème : constructeurs, éditeurs, studios et communautés qui s'apprêtent à franchir à nouveau le seuil des 48 000 m2 du Hall 1 de Paris Expo, pour 5 jours inoubliables rythmés par une programmation pleine de surprises. La PGW 2022 promet aux joueuses et joueurs un évènement riche en découvertes, en convivialité et en partage pour son grand retour physique.

Le jeu vidéo français retrouve sa fête. Quelle joie immense de pouvoir nous réunir à nouveau ! Nous allons offrir à toutes nos communautés de joueuses et joueurs si engagées, cet événement de référence qu'elles ont contribué à façonner depuis plus de 10 ans et qui a tant manqué"

commente Nicolas Vignolles, Délégué général du SELL.

Cette édition Restart, qui se tiendra à Paris Expo - Porte de Versailles du 2 au 6 novembre - proposera une fête encore plus belle avec les nouveautés de fin d'année, les grandes compétitions Esports, l'espace PGW Junior, et toutes les composantes qui ont fait le succès des 10 précédentes éditions de la PGW… Et bien plus encore puisque ses organisateurs ont concocté quelques surprises et des expériences toujours plus étonnantes. Les visiteurs auront 5 jours pour découvrir toutes les richesses de l'industrie vidéoludique et toutes les pratiques du jeu vidéo à la Paris Games Week pour une édition 2022 qui se voudra encore plus premium et qu'il ne faudra rater sous aucun prétexte…

La billetterie de la Paris Games Week est d'ores et déjà accessible.