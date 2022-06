Résultats du Grand prix de Karting 2022 des sociétés de jeux vidéo

Près de 100 personnes (27 équipes) s'étaient donné rendez-vous sur la plus grand piste de karting en France (1,6 km) pour 2 heures de course de la 6e édition du Grand prix de karting des sociétés de jeux vidéo organisée par Kartland et l'AFJV.

Les sociétés présentes

Kylotonn (15 équipes)

Jeux Vidéo Magazine (1 équipe)

Eden Games (2 équipes)

Ubisoft (1 équipe)

Gameloft (2 équipes)

Zero Games studio (1 équipe)

Minuit Douze (1 équipe)

Virtuos (4 équipes)

Bonne humeur, networking, adrénaline et sensations fortes étaient au programme de cette nouvelle édition...

Récap vidéo de l'édition 2022

Podium

Jeux vidéo Magazine (Bertrand Nicolle, Brice N'Guessan) Ubisoft (Dylan Semionoff-Bru, Steven Besson) Eden Games (Jeremy Seroux, Victor Chagnard, Nicolas Dougoud, Robin Leplat)

Tous les temps et tous les résultats