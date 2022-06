Square Enix entre au capital du français Blacknut et investit dans le Cloud Gaming

Blacknut annonce aujourd'hui l'investissement stratégique de Square Enix, le géant japonais du jeu vidéo entre au capital du Français du Cloud Gaming. Alors que Blacknut poursuit son expansion en apportant une réponse à la demande croissante de services de jeux vidéo en streaming, l'investissement de Square Enix, permettra à la Start-up bretonne de poursuivre son expansion à l'international, de continuer ses investissements R&D, et d'enrichir son catalogue. Un catalogue qui compte déjà plus de 500 titres d'éditeurs de renommée internationale. Selon une étude de Newzoo, le Cloud Gaming a déjà généré plus de 2 milliards de dollars auprès de 24 millions d'abonnés en 2021.

Nous sommes très fiers d'accueillir Square Enix, une société dont les nombreux succès et franchises, de véritables signatures, se sont toujours réinventées en séduisant les joueurs, générations après générations. La décision de la firme japonaise d'investir dans Blacknut est une confirmation : Celle de notre vision, celle de notre technologie et celle de notre approche du marché."

a déclaré Olivier Avaro, PDG de Blacknut.

"Alors que les gamers continuent de se détourner des formats physiques, Square Enix a compris le potentiel du Cloud Gaming, qui offre des expériences de jeu inédites grâce au streaming."

Blacknut est une entreprise à l'avant-garde du Cloud Gaming, avec une alliance unique d'expertise technique et d'une véritable vision de l'avenir du jeu vidéo",

a déclaré Hideaki Uehara, Director of Business Development chez Square Enix.

"Nous sommes enthousiasmés par le potentiel du Cloud Gaming et ce partenariat va nous permettre non seulement de rester à la pointe des nouveaux développements en la matière et mais aussi d'accélérer notre croissance à venir."

Blacknut qui établit déjà de solides partenariats avec les éditeurs grâce à son écosystème gagnant-gagnant va ainsi pouvoir les renforcer, en ayant la possibilité de bénéficier de l'expérience et des connaissances considérables de Square Enix.

Pour répondre aux nouveaux usages des familles, qui possèdent aujourd'hui de multiples appareils connectés, les 500 jeux du service de Blacknut sont accessibles en un clic sur la majorité des écrans, sans installation, ni téléchargement. Blacknut permet ainsi de transformer en console, n'importe quel ordinateur, téléphone portable, TV connectée ou Box Android. Blacknut permet même de jouer directement depuis son navigateur Chrome ou Safari.

Blacknut est déjà disponible dans 45 pays, en Europe, en Amérique du Nord, et en Asie. Le service arrive prochainement en Amérique Latine et au Moyen-Orient. Au cours des quatre dernières années, Blacknut a connu une croissance exponentielle à l'international grâce à ses partenariats de distribution B2B2C. La société a noué des accords avec des acteurs majeurs des Télécoms, du Jeu vidéo et des Médias, notamment avec Telecom Italia, AIS en Thaïlande, Hutchison Drei en Autriche, Post Telecom au Luxembourg, Telecall au Brésil, Celcom en Malaisie, ou encore M1 à Singapour.