France 2030 "La grande fabrique de l'image" - Webinaire dédié au jeu vidéo Vendredi 1er juillet 2022 à 15h00

Le Président de la République a annoncé début octobre le lancement de France 2030, un grand plan d'investissement et d'innovation qui vise à prendre des places de leader mondial dans quelque secteurs stratégiques.

Les industries de l'image en font pleinement partie et le plan prévoit au service de cette ambition un investissement public de 350M€ vers les studios de tournage, de production numérique (animation, jeu vidéo, VFX et post-production) et la formation, ces investissements faisant à leur tour levier pour attirer des investissements privés.

L'appel à projet "La grande fabrique de l'image" qui vise plus spécifiquement les studios et la formation a été publié au Journal officiel de la République française le 23 avril dernier. Le CNC et la Caisse des dépôts et consignations en seront l'opérateur.

Vous pouvez dès à présent consulter l'appel à projet et les études de besoin correspondantes sur le site du CNC : Plus d'informations sur l'appel à projets

Nous vous proposons une réunion en visioconférence dédiée au secteur du jeu vidéo le 1er juillet 2022 à 15h00 afin de vous en exposer les modalités, et de vous permettre de poser en retour les questions que vous avez sur l'appel à projets et sa mise en oeuvre.

