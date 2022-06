Les challenges de la diversité dans le gaming - Une conférence de Sophie Vo Enregistrement réalisé lors de la Pro Evolution Society le 2 juin 2022 à Paris

Organisée par le studio de développement de jeux vidéo Oh BiBi, la Pro Evolution Society est une soirée dédiée au futur du jeu vidéo avec des conférences et suivies d'un cocktail.

L'événement est gratuit et réservé aux professionnels du jeu vidéo.

Les conférences avaient pour thème commun la capacité des jeux vidéo à promouvoir un futur positif.

La diversité dans le gaming : buzzword ou réalité ?

Sophie Vo (Studio & game lead à Voodoo et Fondatrice de Rise and Play) détaille l'ensemble des opportunités qu'une plus grande diversité parmi les salariés et les dirigeants pourrait apporter à l'industrie des jeux vidéo.