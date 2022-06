Rencontre avec Jérémie Fauvel de Owl Castle Games Interview enregistrée le 17 avril 2022 dans le cadre de la Gamers Assembly (Poitiers)

La Gamers Assembly était de retour en présentiel du 16 au 18 avril 2022 avec, pour la première fois, la création d'un espace "Indie Assembly" permettant aux créateurs indépendants et aux écoles de rencontrer leurs publics. L'occasion pour l'AFJV de réaliser quelques interviews de personnes que l'on entend peut-être pas assez.

Owl castle Games

Owl castle Games est l'histoire de trois amis respectivement passionnés d'art et de jeux vidéos. Ayant fait différentes formations dans ce milieu, aujourd'hui Owl Castle Game a pour but d'apporter du contenu nouveau, original et divertissant à travers ses jeux.

Le premier jeu de Owl castle Games est un FPS futuriste jouable en solo ou en coop via écran partagé : Ymenok Reborn. Les Ymenoks, peuple extraterrestre vivant en harmonie avec la nature, se voit envahir par les P2P provoquant leur quasi extinction. Vous y incarnez un des rescapés voulant prendre sa vengeance !