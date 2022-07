Horizon(s) : Bordeaux Videogames Forum La première édition de l'événement dédié aux décideurs du jeu vidéo prendra place à l'Opéra National de Bordeaux les 5 et 6 octobre 2022

Un nouvel événement pensé pour réunir les dirigeants du marché vidéoludique se tiendra à Bordeaux les 5 et 6 octobre 2022.

Au programme : des conférences menées par des professionnels reconnus de l'industrie comme Julie Chalmette (Managing Director pour Bethesda et ZeniMax France, Présidente du SELL), Nicolas Cannasse (Game Director et CEO de Shiro Games) ou Per-Arne Lundberg (CEO à Amplifier Game Invest AB), des tables rondes, discussions et ateliers autour de sujets d'actualité pour travailler ensemble sur un futur du jeu vidéo plus responsable et éthique. L'occasion également de parfaire son réseau en rassemblant en un même lieu tous les acteurs majeurs du milieu vidéoludique.

Le programme complet sera divulgué prochainement mais les organisateurs annoncent déjà la participation d'intervenants reconnus sur le forum : Caroline - "Caz" - Lacey (CAA & Videogames Talents), David Elahee (Headbang Club), Véronique Lallier (Hi-Rez Studios)...

Les thématiques des échanges porteront entre autres sur :

L'environnement de travail (installation et organisation d'un studio, la place des femmes dans le jeu vidéo, l'équilibre vie privée / travail,…)

La finance (royalties, avance de trésorerie, état de l'union,…)

Les marchés émergents (le jeu comme soft power politique ? ,...)

L'édition (sourcing, e-reputation, auto-édition,…)

Les nouvelles opportunités (organismes et associations, jeux Netflix,…)

Les modèles économiques (économie du Gamepass, streaming,…)

L'édition 2022 mettra particulièrement en avant le thème du recrutement et de la gestion de talents.

Trois figures majeures se sont mobilisées pour créer un rassemblement autour de l'industrie du jeu vidéo : SO.Games en qualité de première association régionale du secteur, le Groupe Sud Ouest pour son expertise du tissu économique et du territoire Néo-Aquitain, ainsi que la Région Nouvelle-Aquitaine et Bordeaux Métropole, partenaires historiques des industries culturelles et créatives. Ils permettront aux participants de découvrir de manière inédite, l'Opéra National de Bordeaux, lieu de rencontres prestigieuses, pour échanger autour de sujets forts, dans un cadre exceptionnel, emblématique du Sud-Ouest de la France.

Les jeunes talents seront aussi à l'honneur puisque l'événement a pour but d'installer durablement des passerelles entre les besoins des professionnels et les programmes pédagogiques proposés dans les écoles ainsi que de créer des vocations autour des métiers du jeu vidéo, y compris dans les pôles supports, souvent moins valorisés (marketing, QA, production,…). Une game jam ainsi que des sessions de job dating seront mises en place afin de faciliter le recrutement des spécialistes de demain.

Il est déjà possible de pré-réserver ses billets pour l'événement sur le site officiel ici, dans la limite des places disponibles.