Jeux Made in France 2022 à la Paris Games Week : ouverture des inscriptions

Après 3 ans, la Paris Games Week redémarre ! Naturellement, le pavillon Jeux Made in France revient lui aussi et les studios et éditeurs français peuvent proposer leurs créations jusqu'au 29 juillet 2022.

Cette nouvelle édition de la PGW se déroulera du 2 au 6 novembre et Jeux Made in France sera de retour dans le Hall 1 de Paris Expo - Porte de Versailles pour accueillir les créations de jeu vidéo françaises.

Pour marquer le coup, Capital Games propose une nouvelle façon de participer pour les studios indépendants, plus accessible, pour s'ouvrir à encore plus de projets. Les grands espaces décorés sont bien sûr de la partie afin de donner vie aux univers des principales sorties de l'année, le tout animé et encadré par nos incroyables bénévoles.

Les préinscriptions des jeux se font ici.

Et toutes les informations sur l'édition 2022 de JMF sont ici.

La campagne de recrutement des bénévoles démarre également. L'équipe recherche des passionné-e·s de jeux vidéo qui veulent s'investir pour promouvoir le jeu français. Les missions incluent l'animation du pavillon, la gestion des espaces et la présentation des jeux des exposant·e·s en contact direct avec elleux. Inscriptions ici.

C'est avec un très grand plaisir que Capital Games se lance dans cette 8e édition grâce aux soutiens historiques de la PGW, du Fonds d'Aide au Jeu Vidéo du CNC et de la région Île de France, et l'équipe est ravie de continuer à promouvoir des jeux de grande qualité qui sortent des sentiers battus.