La start-up EVA lève 5 millions d'euros pour faire de l'esport VR la discipline sportive de demain

EVA (Esports Virtual Arenas), start-up française pionnière sur le secteur de l'esport en réalité virtuelle (ou VR), annonce sa deuxième levée de fonds de 5 millions d'euros pour accélérer son expansion sur son marché. Ce financement en seed permet à l'entreprise d'accélérer son développement : partir à la conquête des Etats-Unis, recruter une équipe exécutive, garder son avance technologique et créer la discipline sportive de demain.

La réalité virtuelle (VR) et l'esport, deux marchés en pleine croissance

Avec plus de 500 millions de fans dans le monde, 10 millions de fans en France et un marché de 1,5 milliard de dollars en 2021 puis estimé à plus de 3 milliards d'ici 2025, l'esport, ou la pratique de jeux vidéo compétitifs est un marché en pleine expansion.

Relativement jeune, le marché de la réalité virtuelle (VR) a connu une croissance phénoménale sur 2022 avec pas moins de 13,9 millions de casques VR vendus d'ici la fin d'année. Elle touche tous les domaines, formation, santé, immobilier et bien sûr le jeu vidéo couplé à l'arrivée du Metaverse / web3.

Faire de l'esport en réalité virtuelle la discipline sportive de demain

Malgré un nombre de fans grandissant, l'esport peine encore à se faire reconnaitre comme un vrai sport du fait de la sédentarité associée à sa pratique. C'est dans ce contexte qu'EVA propose aujourd'hui une expérience unique au monde en esport VR mixant jeu vidéo et réelle dépense physique.

Sa technologie d'hyper free roaming permet aux joueurs, équipés de casques VR, backpack et gun connecté, de se déplacer librement sur des espaces de 500m2. Dans la zone de jeu, des matches compétitifs se déroulent en équipes à 4 contre 4 sur une version exclusive du jeu esport en réalité virtuelle After-H, développé par EVA.

Pouvoir entrer dans un jeu vidéo incarne un rêve d'enfant qui est devenu réalité quand j'ai testé pour la première fois EVA.",

déclare Jean-Baptiste Rudelle, Business Angel, co-fondateur et ancien président de Criteo.

Comptant un nombre grandissant de pratiquants dans les salles, des premières compétitions ont vu le jour opposant des équipes issues de toute la France et retransmises sur Twitch, créant ainsi la toute première ligue professionnelle associée au concept EVA.

Nous avons l'ambition de créer la discipline sportive du futur grâce aux technologies immersives et être officiellement représentés aux JO 2028",

déclare Jean Mariotte, co-fondateur d'EVA.

Forte d'une levée de fonds de 5 millions d'euros auprès de Business Angels et BPI et déjà implanté dans 14 villes en France sous forme de franchise, la start-up compte accélérer son développement en France et s'ouvrir à l'international, notamment aux Etats-Unis.

Avec 46 salles en cours d'installation, EVA prévoit d'atteindre 100 salles en France d'ici 2025 dont 30 salles ouvertes d'ici la fin 2022. En parallèle, la start-up va exporter son modèle Outre-Atlantique avec une première salle à Dallas dès septembre 2022 et une 50 de salles ouvertes d'ici fin 2023 aux Etats-Unis.

Cette levée permettra également à l'entreprise de garder son avance technologique en investissant sur la R&D afin de rendre l'expérience joueur toujours plus immersive mais également de proposer des nouveaux contenus qui viendront compléter le jeu After-H déjà présent dans les salles.

Pour réussir ce plan d'actions ambitieux, les fondateurs ont entrepris le recrutement d'une C-level team avec notamment l'arrivée récente de Yassine Jaada, Chief Gaming Officer chez PSG Esports, en tant que VP esports EVA, dans le but de développer l'écosystème esportif à travers la mise en place de tournois, ligue et compétitions nationales et internationales.

EVA représente ce qui se fait de mieux aujourd'hui au niveau technologie et qualité de contenus dans le VR gaming. Elle incarne très certainement le futur de l'esport en VR.", ajoute Alexandre Yazdi, Business Angel, co-fondateur et PDG de Voodoo.io.

C'est avec ambition et des moyens financiers qu'EVA continue sa progression pour devenir l'acteur incontournable des jeux vidéo en réalité virtuelle, tout en ambitionnant de devenir la figure de proue de l'esport VR français.