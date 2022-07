Webinaire de présentation du Fonds d'aide à la Création Immersive du CNC - Mardi 19 juillet à 14H30 Par Olivier Fontenay - Chef du Service de la Création Numérique

Le Fonds d'Aide à la Création Immersive soutient des oeuvres audiovisuelles innovantes fondées sur une démarche de création immersive.

Il vise à favoriser l'émergence d'oeuvres ambitieuses, tournées vers l'international et poursuit ainsi trois objectifs :

Encourager l'exploration de nouvelles écritures numériques et attirer de nouveaux talents ;

Réinventer le rapport au public et étendre les perspectives de diffusion ;

Promouvoir à l'international la capacité d'innovation artistique et technologique des studios et talents français.

Créé en juillet 2022, le Fonds d'Aide à la Création Immersive s'inscrit dans le prolongement des anciens Fonds d'aide aux Expériences Numériques et DICRéAM (Dispositif pour la Création Artistique Multimédia et Numérique). Il est ouvert aux auteurs et producteurs (associations ou sociétés).

Un webinaire de présentation vous est proposé le mardi 19 juillet à 14h30 afin de revenir en détails sur les critères d'éligibilité, les étapes de soutien possible, les critères de sélection de la commission, etc.

Cliquez sur ce lien mardi 19 Juillet à 14h30 pour rejoindre le webinaire