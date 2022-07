Deuxième édition de la Game Conf les 29 & 30 septembre à Angoulême - Cnam-Enjmin Le rendez-vous privilégié des talents du jeu vidéo indé

Une journée et demie de rencontres et de débats de haut niveau sur la création indé de jeu vidéo animée par Camille Alexandre, alias Quineapple, co-rédactrice en chef et présentatrice de "Jours de Play" sur Arte et Géraud Zucchini, alias Doc Géraud, Game Designer et Youtubeur

Jeudi 29 septembre journée

Conférences, tables rondes, études de cas avec des locuteurs de premier plan : Thomas Bidaux, Mélanie Christin, Lou Dessaigne, Rémy Devaux, Thomas Ghyselen, Matthieu Hurel, Aurélien Loos, Mylène Lourdel, Thomas Reisenegger, Pierre-Alexandre "Pipomantis" Rouillon, Benjamin Soulé, Johann Verbroucht, Bertand Vernizeau, Célia Vesco, MJ Widomska...

Jeudi 29 septembre soirée

Phase finale de la Game Cup, en partenariat avec KissKissBankBank, la région Nouvelle-Aquitaine, la Banque Postale, Jeux vidéo Magazine et le Cnam-Enjmin.

Vendredi 30 septembre matin

Rencontre avec les pépites du cluster néo-aquitain SO Games, les lauréats de la Game Cup et des investisseurs nationaux et internationaux de référence.

Evénement gratuit à l'invitation du Pôle Image Magelis

