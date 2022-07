Pathé Games : Un nouveau concept dédié aux jeux vidéo et jeux d'arcade pour toute la famille imaginé par Pathé

Le premier Pathé Games a ouvert ses portes le 25 mai au Pathé Carré Sénart situé dans le centre commercial du même nom à Lieusaint en Seine-et-Marne.

Cet espace de jeux ludique, convivial et intergénérationnel vient renforcer le rôle de pôle de loisirs du cinéma Pathé et du Centre Commercial.

Imaginé par les équipes Pathé en collaboration avec Altavia Pallas, l'agence Fay Architectes et Yann Lodey, Pathé Games a été pensé pour accueillir toute la famille.

Avec ce concept, Pathé Games propose sur un même espace des jeux à succès vintage, des bornes d'arcade de dernière génération, mais aussi des jeux pour les enfants, le tout, accompagné de licences à succès : Mario, Halo, Minecraft, The Walking Dead...

13 jeux sont proposés dans un espace de 120m2 organisé en 3 pôles "Family", "Gamers" et "Vintage".

L'offre de jeu sera régulièrement renouvelée afin de satisfaire les joueurs et conserver l'attractivité du lieu.

L'offre Pathé Games est destinée au grand public mais vise également les évènements privés pour les familles et les entreprises avec la possibilité de privatiser complètement le lieu. Les équipes du Pathé Carré Sénart sont à votre disposition pour organiser votre évènement sur mesure dans ce cadre insolite !

Pathé Games est la destination loisirs incontournable pour passer un moment inoubliable en famille, entre amis ou entre collègues dans une ambiance ludique et conviviale.

Ouvert tous les jours, entrée libre, achat de jetons sur place, paiement CB ou espèces.

Un deuxième Pathé Games de 180 m2 a ouvert ses portes samedi 9 juillet au Pathé Plan de Campagne à Marseille et 6 autres devraient voir le jour d'ici la fin de l'année.

Les jeux

Pathé Games propose en ce moment :

Overtake DX'' : un jeu de course de voiture 4D complètement innovant et immersif. Le joueur peut choisir entre 6 modèles de voitures, chacune a des caractéristiques spécifiques et des moteurs différents qu'il est possible de personnaliser avant de se lancer dans la course. Avec son écran LCD 42 pouces, ses effets de lumière, les mouvements et le contrôle des vibrations, l'immersion est totale et l'expérience de course parfaite !

Jusqu'à 2 joueurs

Speed Driver 5 Arcade Racing Game Machine : un jeu de course de voiture avec de nombreux effets très réalistes grâce à son écran 4K de 43 pouces. Le jeu propose plus de 20 pistes différentes et de nombreux personnages.

Un mode multi-joueurs est disponible.

Jusqu'à 2 joueurs

Super Bikes 3 : le célèbre jeu de course de moto de Raw Thrills. Le joueur a la possibilité de choisir parmi 8 motos, 5 circuits et 8 conducteurs différents…

Jusqu'à 2 joueurs

Mario Kartarcade GP DX : le grand classique Mario Kart avec les spécificités propres à l'arcade. Ici le joueur pilote un kart avec un volant, une pédale d'accélération et une pédale de frein et ressent les sensations du terrain. Les personnages sont bien sûr issus de l'univers de Mario, mais aussi de celui de Bandai Namco. On y trouve ainsi les classiques Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Waluigi, Toad, Bowser Junior, Donkey Kong, Wario et Harmonie et du côté de Bandai Namco l'incontournable Pac-Man mais aussi Don-Chan. 12 circuits sont disponibles avec différents niveaux de technicité.

Jusqu'à 2 joueurs

Boxer Foot Combo : 2 jeux en 1 ! Une combinaison de 2 jeux de boxe et de football. Le jeu comprend un tournoi de six personnes, cinq expériences de jeu séparées et un ballon de football moderne. Les scores sont affichés sur le grand panneau d'affichage LED et le jeu délivre des messages vocaux amusants et de la musique.

Jusqu'à 6 joueurs

Dinosaur Park : dans Jurassic Park Arcade l'objectif est de sauver les dinosaures d'une île folle en utilisant un puissant pistolet tranquillisant (à eau) pour maîtriser les dinosaures menaçants et rétablir l'ordre sur l'île.

Jusqu'à 2 joueurs

Game On : un jeu de basket traditionnel où le joueur doit mettre le plus de panier possible en un temps record, cumuler un maximum de points pour passer au niveau supérieur. 3 niveaux de difficulté sont disponibles.

Jusqu'à 2 joueurs

Evo : jeu de palets avec sons et lumières !

Jusqu'à 2 joueurs

The Munsters : ce flipper vous entraîne dans l'univers rempli d'humour des monstres du Studio Universal dans une ambiance Rock'n'roll de folie. Le joueur doit récolter les instruments des personnages d'horreur emblématiques et former le groupe Monsters of Rock avec entre autres Frankenstein et Dracula.

Jusqu'à 4 joueurs

Crazy Monsters : jouer pour tenter de gagner des peluches. Le joueur doit attraper 20 balles dans un panier qui bouge de gauche à droite pour remporter la peluche ! Même les perdants remportent des petits cadeaux !

1 joueur

The Walking Dead Arcade : les amoureux de la série et de jeux vidéo seront servis ! The Walking Dead Arcade est un jeu issu d'une collaboration entre Raw Thrills et Play Mechanix dans la catégorie rail shooter dont le but est de tirer et tuer des zombies à l'aide d'arbalètes et de nombreuses autres armes improvisées.

Jusqu'à 2 joueurs

Minecraft Dungeons : un jeu d'aventure et de stratégie multijoueur de type dungeon-crawler qui se déroule dans l'univers cubique de Minecraft. Cette borne d'arcade a été créée par Play Mechanix en collaboration avec Mojang. Le jeu dispose de 9 niveaux et chaque joueur aura à sa disposition 3 boutons différents : mêlée, esquive et "range". Un total de 60 cartes est disponible permettant aux joueurs d'améliorer leur personnage ou leur équipement, ces cartes peuvent être conservées pour de prochaines sessions de jeu.

Jusqu'à 4 joueurs

Halo Fireteam Raven : un nouveau jeu Raw Thrills, en collaboration avec Play Mechanix et 343 Industries. Halo Fireteam Raven participe aux événements du scénario original de Halo : Combat Evolved mais du point de vue des soldats ODST de Fireteam Raven. Il s'agit dans ce jeu de fournir des tirs de couverture et une assistance de mission au Master Chief et battre des ennemis comme le Covenant et le Flood en utilisant tout l'arsenal d'armes de l'univers Halo. Un immense écran panoramique 4K de 55 pouces plonge les joueurs les pieds dans les bottes de Fireteam Raven, un groupe d'élite Orbital Drop Shock Troopers à la surface d'Alpha Halo combattant aux côtés du Master Chief et du reste de l'UNSC.

Jusqu'à 2 joueurs

Tarifs

1 jeton : 2€ (paiement en espèces uniquement)

3 jetons : 5€

7 jetons : 10€

16 jetons : 20€

40 jetons : 40€