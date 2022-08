Nintendo of Europe annonce des changements au sein de sa direction générale Tom Enoki a rejoint Nintendo of Europe en tant que Senior Managing Director et Koji Miyake, ancien Président et CEO de Nintendo of Europe, retourne aux quartiers généraux japonais

Nintendo of Europe a le plaisir d'annoncer l'arrivée de M. Tom Enoki au sein de la direction générale de Nintendo of Europe, basée en Allemagne.

Depuis le 16 juillet, M. Enoki a rejoint Nintendo of Europe en tant que Senior Managing Director and Head of Corporate Planning Office, au sein de l'équipe de direction. Messieurs Luciano Pereña et Laurent Fischer demeurent respectivement Chief Financial Officer et Chief Marketing Officer, et conjointement avec M. Enoki, continueront à assister le Président de Nintendo of Europe, M. Stephan Bole.

Alors que M. Enoki rejoint Nintendo of Europe, M. Miyake, ancien Président et CEO de Nintendo of Europe, retourne aux quartiers généraux de la société basés à Kyoto, au Japon.

Notre mission étant de donner le sourire avec nos expériences de divertissement, la structure de Nintendo of Europe est idéalement organisée pour faire face à tout type de défi, et ainsi continuellement surprendre nos joueurs européens,"

a annoncé le Président de Nintendo of Europe, M. Stephan Bole.

"Nous souhaitons à Tom la bienvenue au sein de l'équipe de direction de NOE, et nous remercions M. Miyake pour son engagement et ses services éminents en Europe, et espérons poursuivre notre collaboration avec lui."