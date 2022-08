Start To Play, le rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de jeux vidéo à Strasbourg

Le festival Start To Play en partenariat avec Orange revient les 27 et 28 août 2022 au CCI Campus à Strasbourg avec de nombreuses nouveautés et surprises ! Le festival reste fidèle à son concept : replonger le public dans l'univers des jeux vidéo à travers plusieurs animations. Amateurs et/ou confirmés, en famille ou entre amis, venez vous affronter et vous amuser sur les différentes consoles de la Gaming Zone.

Retrouvez les nombreuses zones et animations qui font le succès de ce festival immanquable depuis 9 ans !

Gaming Zone en libre accès

Rétrogaming / Zone PC

Tournois Esport

Bornes d'arcades

Espace jeux indépendants

Réalité virtuelle

Village exposants

Conférences et tables rondes

Start To Play, c'est aussi des invité-e-s de renom à retrouver sur scène et en dédicace tout au long du week-end !

Kayane , figure incontournable de la communauté des jeux de combat, championne sur SoulCalibur et modèle de la scène esport pro féminine, fera son grand retour au festival Start To Play cette année !

, figure incontournable de la communauté des jeux de combat, championne sur SoulCalibur et modèle de la scène esport pro féminine, fera son grand retour au festival Start To Play cette année ! Frigiel sera présent pour la première fois au festival Start To Play ! Youtubeur incontournable de la scène Minecraft, Frigiel réalise des vidéos et lives sur des jeux en tout genre. Sa chaîne Youtube comptabilise aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés pour un total de 1 000 vidéos réalisées.

sera présent pour la première fois au festival Start To Play ! Youtubeur incontournable de la scène Minecraft, Frigiel réalise des vidéos et lives sur des jeux en tout genre. Sa chaîne Youtube comptabilise aujourd'hui plus de 2 millions d'abonnés pour un total de 1 000 vidéos réalisées. Conkerax est un passionné de jeux vidéo en tout genre (et surtout de la GameCube). Joueur et collectionneur, il partage sur sa chaîne avec ses 300 000 abonnés, son expérience et sa connaissance.

est un passionné de jeux vidéo en tout genre (et surtout de la GameCube). Joueur et collectionneur, il partage sur sa chaîne avec ses 300 000 abonnés, son expérience et sa connaissance. Dina , Vice-Championne du Monde du jeu vidéo "Just Dance" 2016 et 3 fois Championne de France enflammera la scène du festival Start to Play !

, Vice-Championne du Monde du jeu vidéo "Just Dance" 2016 et 3 fois Championne de France enflammera la scène du festival Start to Play ! Venus is naive , mâcheuse de chewing gum, fan des 60's, cinéphile, fascinée par la NASA, vouant un culte pour l'inexplicable, streameuse de jeux horrifiques & rétrogaming, cultive son univers en se nourrissant de ses passions.

, mâcheuse de chewing gum, fan des 60's, cinéphile, fascinée par la NASA, vouant un culte pour l'inexplicable, streameuse de jeux horrifiques & rétrogaming, cultive son univers en se nourrissant de ses passions. Nishan, que vous connaissez en tant que speaker, passera pour cette nouvelle édition du côté invité, pour vous rencontrer autour d'une partie sur borne d'arcade et vous faire découvrir son univers !

Informations pratiques

Samedi 27 août de 10h00 à 19h00

Dimanche 28 août de 10h00 à 19h00

Tarifs

Samedi 27 & dimanche 28 août : 8€ / jour - 12€ / Pass week-end 2 jours

Entrée gratuite pour les enfants de moins de 6 ans (inclus)

Les enfants de moins de 14 ans doivent être obligatoirement accompagnés d'une personne majeure.

Retrouvez la programmation complète et la billetterie sur www.start-to-play.eu