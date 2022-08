Participez à l'IGDX 2022 - Indonesia Game Developer Exchange - du 15 au 17 octobre à Bali avec Business France

L'Institut français d'Indonésie et Business France s'associent pour la deuxième année consécutive à l'Indonesia Game Developer Exchange (IGDX) qui se tiendra les 15, 16 et 17 octobre à Bali, en facilitant la venue de professionnels français.

IGDX est le plus important salon B2B du pays dédié à l'industrie du jeu vidéo, regroupant les principaux acteurs de l'industrie indonésienne et sud-asiatique du secteur. L'objectif du salon est de permettre aux participants d'identifier des opportunités d'affaires et d'accélérer leur développement dans la zone.

Les professionnels français souhaitant participer au salon et rencontrer des partenaires clés du secteur (organisation de rencontres privilégiées et de rendez-vous B2B) sont invités à contacter :

Aymar Prigent, Chargé de mission culturelle & ICC, Institut français d'Indonésie,

aymar.prigent ifi-id.com

aymar.prigent ifi-id.com Maxime de Braquilanges, chargé de développement, Business France Indonésie,

maxime.debraquilangesbusinessfrance.fr

Date limite d'inscription : le 7 octobre 2022 (dans la limite des places disponibles)

Frais de participation : 1700€ HT par entreprise*

Le jeu vidéo en Indonésie : un marché en pleine expansion

4,5% de croissance : c'est l'un des marchés à la croissance la plus rapide en Asie (16e marché mondial, 1er en ASEAN) ;

$ 1,92 Mds de revenus issus des ventes en 2021 (Mobile : $1.53 Mds, PC : $263 M, Console $129 M), contre $1,33 Mds en 2019 ;

192 millions de joueurs (Mobile : 114 M, PC : 46 M, Console 34 M). Taux de pénétration du smartphone : 89, 2% (prévision 2025) ;

45,3% des jeux développés localement sont sur Mobile, puis PC (23,8%) et Console (12,2%) ;

ARPU moyen sur les jeux mobiles s'élève à $21,5.

Plus d'informations

Brochure de présentation

Site de l'IGDX