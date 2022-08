Rencontre avec Dale Coop et Seiji de la scène Homebrew NES

La Gamers Assembly était de retour en présentiel du 16 au 18 avril 2022 avec, pour la première fois, la création d'un espace "Indie Assembly" permettant aux créateurs indépendants et aux écoles de rencontrer leurs publics. L'occasion pour l'AFJV de réaliser quelques interviews de personnes que l'on entend peut-être pas assez.

SJ Games

Seiji (9 ans) et son papa (un peu plus) créent des jeux vidéo pour les anciennes consoles et plus particulièrement pour la NES (Nintendo Entertainment System), c'est ce qu'on appelle la scène "Homebrew", une (très petite) sous-catégorie de la scène indépendante.

Seiji nous explique le processus de création de son dernier jeu, Kubo 3 : comment il trouve les idées et passe du papier à l'écran.

Dalecoop Studio : http://www.dalecoop.online.fr/

SJ Games : https://sjgames.fr/