Netease acquiert le studio et éditeur de jeux vidéo Quantic Dream Quantic Dream rejoint NetEase Games et continuera d'offrir des expériences de jeux vidéo AAA de haute qualité aux joueurs du monde entier

NetEase, l'un des principaux fournisseurs de services Internet et de jeux en ligne en Chine, a annoncé aujourd'hui que sa division de jeux, NetEase Games, a acquis Quantic Dream S.A., l'un des principaux développeurs indépendants de jeux vidéo dans le monde. Quantic Dream, dirigé par David Cage et Guillaume de Fondaumière, deviendra le premier studio de NetEase Games en Europe, ce qui représentera une étape importante dans la réalisation de la vision de NetEase de soutenir l'innovation et le développement de jeux vidéo dans le monde entier. Quantic Dream continuera de fonctionner de manière indépendante, en se concentrant sur la création et la publication de ses jeux vidéo sur toutes les plateformes, ainsi que sur la prise en charge et la publication de titres développés par des tiers, tout en tirant parti des importantes capacités de développement de jeux de NetEase.

Quantic Dream est un studio multi-primé qui a été créé il y a 25 ans à Paris, en France. Il est le créateur de jeux emblématiques tels que Heavy Rain, Beyond : Two Souls et Detroit : Become Human. Le studio a annoncé lors des Game Awards 2021 qu'il travaillait en collaboration avec Lucasfilm Games sur le nouveau jeu d'action-aventure, Star Wars Eclipse.

Nous sommes ravis de nous lancer dans une nouvelle étape passionnante de croissance avec Quantic Dream, liés par notre vision partagée, notre confiance et notre respect mutuels",

a déclaré William Ding, PDG et directeur de NetEase, Inc.

"NetEase continuera à tenir sa promesse d'aider Quantic Dream à réaliser son plein potentiel. En combinant la créativité débridée et l'orientation narrative exceptionnelle de Quantic Dream avec les puissantes installations, ressources et capacités d'exécution de NetEase, nous pensons qu'il existe des possibilités infinies qui pourraient redéfinir l'expérience de divertissement interactif que nous offrons aux joueurs du monde entier."

Aujourd'hui marque une étape importante pour notre studio après un quart de siècle d'indépendance totale",

a déclaré le fondateur, PDG et scénariste-réalisateur de Quantic Dream, David Cage.

"NetEase Games valorise notre liberté de création ainsi que le dynamisme et la passion de notre équipe unique et diversifiée. Nous allons maintenant pouvoir accélérer la vision que nous partageons en tant que groupe, de créer des titres marquants qui touchent les gens sur le plan émotionnel. Nous avons des jeux très différenciés en préparation et je crois sincèrement que le meilleur de Quantic Dream reste à venir. Je suis particulièrement fier que nos salariés, à qui une part importante de notre capital a été proposée au cours des dernières années, bénéficient pleinement de cette acquisition. C'est un témoignage de notre engagement continu à récompenser tous ceux qui ont fait de Quantic Dream le studio à succès qu'il est aujourd'hui."

NetEase Games a investi pour la première fois dans Quantic Dream il y a trois ans",

a déclaré Guillaume de Fondaumière, co-PDG et responsable de l'édition de Quantic Dream.

"Au cours de cette période, nous avons eu l'occasion de travailler en étroite collaboration et avons pu constater à quel point nous partageons les mêmes idées et sommes complémentaires. L'acquisition de NetEase Games s'inscrit comme une évolution naturelle dans ce processus et crée une opportunité unique de booster la croissance de Quantic Dream en donnant à nos équipes de production et d'édition tous les moyens nécessaires pour exceller."

Quantic Dream est un spécialiste dans la création de jeux avec un fort accent narratif et des histoires non linéaires qui récompensent les choix des joueurs. Le studio, qui développe ses propres technologies propriétaires, est également connu pour son utilisation pionnière de la capture de mouvement pour donner vie aux performances des acteurs d'une manière jamais vue auparavant dans les jeux vidéo. NetEase a initialement acquis une participation minoritaire dans Quantic Dream S.A. en 2019